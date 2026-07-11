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Пацијенткиња хеликоптером превезена из Бањалуке за Београд

11.07.2026 10:17

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Пацијенткиња из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци, која је имала мождани удар, ноћас је хеликоптером Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Српске превезена у Клинички центар Србија у Београду на даље лијечење.

- Припадници Управе успјешно су извршили ваздушни медицински транспорт пацијенткиње из Универзитетског клиничког центра Републике Српске на Клинички центар Србија у Београду - саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске за Срну.

Додаје се да је пацијенткиња са акутним можданим ударом због пуцања крвног суда у пратњи љекара превезена у Београд ради хитног неурохируршког лијечења.

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Тагови :

Управа за ваздухопловство

пацијент

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