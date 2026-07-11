Пацијенткиња хеликоптером превезена из Бањалуке за Београд

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Пацијенткиња из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци, која је имала мождани удар, ноћас је хеликоптером Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Српске превезена у Клинички центар Србија у Београду на даље лијечење.
- Припадници Управе успјешно су извршили ваздушни медицински транспорт пацијенткиње из Универзитетског клиничког центра Републике Српске на Клинички центар Србија у Београду - саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске за Срну.
Додаје се да је пацијенткиња са акутним можданим ударом због пуцања крвног суда у пратњи љекара превезена у Београд ради хитног неурохируршког лијечења.
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