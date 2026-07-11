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УЖИВО: Обиљежавање 84 године од Битке на Козари

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 10:46

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УЖИВО: Обиљежавање 84 године од Битке на Козари
Фото: ATV/Milica Marjanović

На Мраковици ће данас бити обиљежене 84 године од Битке на Козари, симбола страдања и отпора српског народа у борби против нациста и усташа у Другом свјетском рату, током које је убијено око 40.000 цивила, а 68.000 је одведено у логоре, међу којима више од 23.000 дјеце.

Козара и Поткозарје постали су језгро отпора њемачкој окупацији и усташком терору. Слободну територију и 80.000 цивила бранило је 3.500 партизана када су је 10. јуна 1942. напале десет пута јаче њемачко-усташке снаге.

Програм обиљежавања, којем ће присуствовати премијер Саво Минић и ресорни министар Радан Остојић почеће пријемом званичника у Вили "Мраковица" на Козари.

Код спомен-крста биће служен парастос, а предвиђено је полагање вијенаца и цвијећа код Централног спомен-обиљежја, најављено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.

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Тагови :

Козара

обиљежавање

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