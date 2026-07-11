Драма у Србији: Дјечак ножем напао грађане, током хапшења повриједио и полицајце

Аутор:АТВ редакција
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Шеснаестогодишњи дјечак ухапшен је у јуче, 10.јула, због сумње да је ножем напао грађане у центру Урошевца, при чему су двије особе повријеђене, преносе српски медији.
Како пише Telegraf.rs након напада осумњичени је побјегао са мјеста догађаја, али га је полиција касније пронашла и ухапсила послије интервенције у селу Греме.
Како је саопштила полиција, осумњичени је лоциран на једној адреси у овом селу, гдје је пружио жесток отпор приликом хапшења.
Према наводима полиције, малољетник није послушао наређења полицијских службеника, већ је са ножем у руци напао полицајце, гађао их каменицама и другим тврдим предметима, а затим наставио да им пријети ножем.
Како се наводи у саопштењу полиције, током интервенције његова мајка, Д. ГЈ. (47), ометала је полицајце у обављању службене дужности.
Ситуација је додатно ескалирала када је осумњичени у једном тренутку узео флашу са бензином, полио се њиме и наставио да пријети полицајцима ножем, не дозвољавајући им да му приђу, наводе медији.
"Приликом савладавања осумњиченог повријеђена су тројица полицајаца, а један од њих задобио је убодну рану у предјелу врата", наводи се у саопштењу полиције.
Након интервенције полиција је успјела да савлада и ухапси малолетног П. ГЈ. (16), као и његову мајку. Током акције заплијењен је и нож за који се сумња да је коришћен у нападу на грађане.
Осумњиченом је одређено задржавање до 24 часа, док се истрага наставља, а Основно тужилаштво у Урошевцу саопштило је да се малољетник сумњичи за кривична дјела напад на службено лице и покушај убиства.
Према наводима тужилаштва, напад се догодио у петак, 10. јула 2026. године, око 7.53 часова у близини Главне поште у Урошевцу. Према првим информацијама из истраге, сумња се да је малољетник оштрим предметом, односно ножем, напао двије особе и нанио им повреде, након чега је побјегао са мјеста догађаја.
Послије спроведених истражних радњи полиција је успјела да га лоцира и ухапси, а по налогу државног тужиоца одређено му је задржавање због сумње да је извршио поменута кривична дјела.
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