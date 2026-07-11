Logo

Драма у Србији: Дјечак ножем напао грађане, током хапшења повриједио и полицајце

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 11:13

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Шеснаестогодишњи д‌јечак ухапшен је у јуче, 10.јула, због сумње да је ножем напао грађане у центру Урошевца, при чему су двије особе повријеђене, преносе српски медији.

Како пише Telegraf.rs након напада осумњичени је побјегао са мјеста догађаја, али га је полиција касније пронашла и ухапсила послије интервенције у селу Греме.

Како је саопштила полиција, осумњичени је лоциран на једној адреси у овом селу, гд‌је је пружио жесток отпор приликом хапшења.

Према наводима полиције, малољетник није послушао наређења полицијских службеника, већ је са ножем у руци напао полицајце, гађао их каменицама и другим тврдим предметима, а затим наставио да им пријети ножем.

Како се наводи у саопштењу полиције, током интервенције његова мајка, Д. ГЈ. (47), ометала је полицајце у обављању службене дужности.

Ситуација је додатно ескалирала када је осумњичени у једном тренутку узео флашу са бензином, полио се њиме и наставио да пријети полицајцима ножем, не дозвољавајући им да му приђу, наводе медији.

"Приликом савладавања осумњиченог повријеђена су тројица полицајаца, а један од њих задобио је убодну рану у пред‌јелу врата", наводи се у саопштењу полиције.

Након интервенције полиција је успјела да савлада и ухапси малолетног П. ГЈ. (16), као и његову мајку. Током акције заплијењен је и нож за који се сумња да је коришћен у нападу на грађане.

Осумњиченом је одређено задржавање до 24 часа, док се истрага наставља, а Основно тужилаштво у Урошевцу саопштило је да се малољетник сумњичи за кривична д‌јела напад на службено лице и покушај убиства.

Према наводима тужилаштва, напад се догодио у петак, 10. јула 2026. године, око 7.53 часова у близини Главне поште у Урошевцу. Према првим информацијама из истраге, сумња се да је малољетник оштрим предметом, односно ножем, напао двије особе и нанио им повреде, након чега је побјегао са мјеста догађаја.

Послије спроведених истражних радњи полиција је успјела да га лоцира и ухапси, а по налогу државног тужиоца одређено му је задржавање због сумње да је извршио поменута кривична д‌јела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

напад ножем

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени

Хроника

Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени

1 ч

0
УЖИВО: Обиљежавање 84 године од Битке на Козари

Република Српска

УЖИВО: Обиљежавање 84 године од Битке на Козари

1 ч

0
Тешка несрећа, погинуо полицајац

Регион

Тешка несрећа, погинуо полицајац

1 ч

0
Медвјед Аљаска

Свијет

Невиђен случај крађе у војној бази, камера све забиљежила

1 ч

0

Више из рубрике

Туга: Преминула Сања Кецман

Србија

Туга: Преминула Сања Кецман

14 ч

0
Умро легендарни Ђорђе Кадијевић

Србија

Умро легендарни Ђорђе Кадијевић

14 ч

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Србија

Спремите се: За викенд – потоп, а онда и нови преокрет

14 ч

0
"Покренуо сам потрагу, нашли смо их у каналу": Огласио се отац страдалог младића

Србија

"Покренуо сам потрагу, нашли смо их у каналу": Огласио се отац страдалог младића

14 ч

0

  • Најновије

12

03

Амерички глумац: Путин је највећи свјетски лидер

11

57

Будимир: МУП предузео све да скуп у Поточарима протекне без инцидента

11

55

Кошарац: Трајни политички распоред Тривићеве и Станивуковића је опозиција

11

54

Тодић: Сјећање на страдање Козаре не смије бити заборављено

11

48

Кренула на Вимблдон, па поломила браду и избила зубе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима