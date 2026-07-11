Logo

Амерички глумац: Путин је највећи свјетски лидер

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 12:03

Коментари:

0
Владимир Путин
Фото: Таnjug/АP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Амерички глумац Стивен Сигал изјавио је да је руски предсједник Владимир Путин највећи свјетски државник садашњице.

"То сам већ говорио. Мислим да је предсједник Путин највећи свјетски лидер којег данас имамо. То је моје скромно мишљење", рекао је Сигал за швајцарски магазин "Велтвохе".

Сигал сматра да је украјински предсједник Владимир Зеленски "и даље глумац", док амерички предсједник Доналд Трамп, како је навео, има свој стил, који се непрестано развија.

tramp putin

Свијет

Трамп: Данас ћу разговарати телефоном са Путином

Стивен Сигал играо је у акционим филмовима као што су "Изнад закона", "Под опсадом", "Патриота" и другим.

Руско држављанство добио је 2016. године, а Путин му је 30. маја 2024. године уручио Орден пријатељства за велики допринос развоју међународне културне и хуманитарне сарадње, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стивен Сигал

Владимир Путин

глумац

Русија

Коментари (0)

Прочитајте више

Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

"Москва се са Трампом не слаже о свему, али поздравља његову жељу за дијалогом"

3 д

0
Vladimir Putin i Donald Tramp

Свијет

Трамп се састаје са Путином и Зеленским

5 д

0
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Путинов поклон украсио просторије Народне скупштине

5 д

0
Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

Свијет

Разговор трајао скоро сат и по: О чему су причали Путин и Трамп?

6 д

0

Више из рубрике

Коко Вандевеге

Свијет

Кренула на Вимблдон, па поломила браду и избила зубе

4 ч

0
Ен Викомб убијена

Свијет

Бивша британска министарка пронађена мртва, осумњичени пуштен на слободу

4 ч

0
Медвјед Аљаска

Свијет

Невиђен случај крађе у војној бази, камера све забиљежила

5 ч

0
Авион

Свијет

Десет особа погинуло: Срушио се мали авион на Бахамима

7 ч

0

  • Најновије

16

18

"Политика СНСД-а остаје иста и на домаћем и на међународном плану"

16

12

Европа разматра услове наплате проласка кроз Ормуски мореуз

16

09

Додик: Важно је да се истина о страдању Срба прикаже свијету

16

09

"Истина о страдању Срба биће у жижи свјетске јавности"

16

05

Трамп запријетио Ирану разорним ударом: Потпуно ћемо вас уништити!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима