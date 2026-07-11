Амерички глумац: Путин је највећи свјетски лидер

Аутор:АТВ редакција
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Амерички глумац Стивен Сигал изјавио је да је руски предсједник Владимир Путин највећи свјетски државник садашњице.
"То сам већ говорио. Мислим да је предсједник Путин највећи свјетски лидер којег данас имамо. То је моје скромно мишљење", рекао је Сигал за швајцарски магазин "Велтвохе".
Сигал сматра да је украјински предсједник Владимир Зеленски "и даље глумац", док амерички предсједник Доналд Трамп, како је навео, има свој стил, који се непрестано развија.
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Стивен Сигал играо је у акционим филмовима као што су "Изнад закона", "Под опсадом", "Патриота" и другим.
Руско држављанство добио је 2016. године, а Путин му је 30. маја 2024. године уручио Орден пријатељства за велики допринос развоју међународне културне и хуманитарне сарадње, преноси Срна.
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