Путинов поклон украсио просторије Народне скупштине

Аутор:АТВ редакција
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Просторије Народне скупштине Републике Српске од данас краси вриједно умјетничко дјело.
У питању је литографија "Побједа" из 1971. године коју је предсједник Руске Федерације Владимир Путин уручио предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу 9. маја 2026. године у Москви, приликом прославе Дана заједничке побједе над фашизмом.
Ову литографију, која се сада заједно са Путиновом посветом налази на зиду Овалног салона Народне скупштине, 1971. године је направила стваралачка група Студија Митрофана Грекова, на основу чувене слике "Побједа" Петра Кривоногова (1910–1967), совјетског сликара-баталисте.
Кривоногов је уписан у Студио Митрофана Грекова 1940. године, служио је током цијелог Великог Отаџбинског рата и дочекао побједу у Берлину. У првим данима послије рата, створио је скице које су чиниле основу за монументалну (4 метра и 2,4 метра) слику "Побједа“ – најпознатије дјело умјетника.
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