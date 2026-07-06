Вулић: БХРТ селективним приступом жртвама продубљује подјеле

Аутор:АТВ редакција
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Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић изјавила је Срни да је БХРТ игнорисањем Дана жалости за страдале Србе у средњем Подрињу и Бирчу и прећуткивањем помена у Братунцу показао да није дорастао улози коју би јавни сервис морао имати.
Према њеним ријечима, ако јавни новац служи за финансирање уређивачке политике која селективно приступа жртвама и продубљује подјеле умјесто да их превазилази, онда је легитимно поставити питање - да ли је стечај боље рјешење од одржавања оваквог БХРТ-а?
"БиХ није потребан сервис подјела, већ јавни медиј који ће поштовати све народе, све жртве и слово Дејтонског споразума", нагласила је Вулићева.
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Она је констатовала да је БХРТ одавно престао да буде јавни сервис свих грађана.
У суботу, 4. јула, у Братунцу је обиљежено 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу, а поводом тога у Републици Српској је био Дан жалости.
Тог дана БХРТ као јавни сервис имао је редован програм, а већина медија са сједиштем у Сарајеву није споменула помен за 3.267 Срба из средњег Подриња и Бирча које су током посљедњег рата убиле муслиманске снаге.
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