Цеца Ражнатовић се разголитила: Обожаваоцима попадале вилице

Аутор:АТВ редакција
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Музичка звијезда Цеца Ражнатовић отпутовала је прије 4 дана у Шпанији, код кћерке Анастасије и зета Немање Гудеља.
Послије напорног периода пуног пословних обавеза, Цеца је коначно нашла времена за одмор, а сада је са својим пратиоцима на Инстаграму подијелила предивне призоре и показала како ужива.
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Снимила је кадрове из луксузног Д&Г бара у Марбељи. Док се брчкала у базену, око ње видимо предиван амбијент и палме које се њишу на вјетру.
Балдахини и лежаљке урађене су у дезену познатог италијанског бренда, што одаје скупоћу овог мјеста.
Подсјетимо, након што је стигла у Севиљу, Цеца се огласила из једног ресторана гдје је са Анастасијом отишла на ручак.
Уз објаву је кратко написала: "Напокон", чиме је јасно ставила до знања да пуни батерије у друштву своје мезимице.
Подсјетимо, Анастасија и Немања Гудељ већ неколико година живе у Шпанији, гдје је фудбалер због пословних обавеза везан за тамошњи клуб.
Упркос бројним ангажманима, Цеца често користи слободно вријеме да отпутује код кћерке, а њихови заједнички тренуци редовно одушеве пратиоце који не крију колико воле да их виде заједно.
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