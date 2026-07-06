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Цеца Ражнатовић се разголитила: Обожаваоцима попадале вилице

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:31

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Цеца Ражнатовић
Фото: Youtube/ screenshot

Музичка звијезда Цеца Ражнатовић отпутовала је прије 4 дана у Шпанији, код кћерке Анастасије и зета Немање Гудеља.

Послије напорног периода пуног пословних обавеза, Цеца је коначно нашла времена за одмор, а сада је са својим пратиоцима на Инстаграму подијелила предивне призоре и показала како ужива.

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Снимила је кадрове из луксузног Д&Г бара у Марбељи. Док се брчкала у базену, око ње видимо предиван амбијент и палме које се њишу на вјетру.

Балдахини и лежаљке урађене су у дезену познатог италијанског бренда, што одаје скупоћу овог мјеста.

Не одваја се од Анастасије

Подсјетимо, након што је стигла у Севиљу, Цеца се огласила из једног ресторана гдје је са Анастасијом отишла на ручак.

Уз објаву је кратко написала: "Напокон", чиме је јасно ставила до знања да пуни батерије у друштву своје мезимице.

Цеца у Шпанији
Цеца у Шпанији

Подсјетимо, Анастасија и Немања Гудељ већ неколико година живе у Шпанији, гдје је фудбалер због пословних обавеза везан за тамошњи клуб.

Упркос бројним ангажманима, Цеца често користи слободно вријеме да отпутује код кћерке, а њихови заједнички тренуци редовно одушеве пратиоце који не крију колико воле да их виде заједно.

(Телеграф)

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Тагови :

Цеца Ражнатовић

Светлана Цеца Ражнатовић

Шпанија

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