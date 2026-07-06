Стевандић: Сутра посебна сједница о вету Цвијановићеве

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић изјавио је да ће сутра бити одржана посебна сједница парламента Српске на којој ће се посланици изјаснити о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић на одлуку предсједавајућег Предсједништва Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
Он је рекао да ће у оквиру те 40. посебне сједнице бити разматрана декларација о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ, чији су предлагачи Борачка организација Републике Српске и Асоцијација "Ствараоци Републике Српске", преноси Срна.
Стевандић је навео да ће дневни ред 39. посебне сједнице бити допуњен Приједлогом закона о допунама Кривичног законика Републике Српске којим се уводе два нова кривична дјела јавно промовисање и величање усташтва и усташке идеологије НДХ, те јавно истицање и промовисање застава и симбола такозване Армије БиХ, те Приједлог закона о допунама Закона о гробљима и погребној дјелатности.
Он је након након сједнице скупштинског Колегијума рекао да ће, по хитном поступку, бити разматран и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Српске, као и Закон о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије.
Посебна сједница, 40. по реду биће одржана сутра у Бањалуци у 10.00 часова, а након ње биће одржана 39. посебна сједница.
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић уложила је вето на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, коју је прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
Она је истакла да ће главну ријеч о овој одлуци дати Народна скупштина Републике Српске, те навела да је предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, који је предложио ову одлуку, спровео безакоње, те да су на сједници Предсједништва у више наврата прекршене уставне и пословничке процедуре.
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