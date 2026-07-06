Почела сједница Колегијума Народне скупштине Српске

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је почела сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске на којој би требало да се донесе одлука о посебној сједници на којој би се посланици сутра изјашњавали о вету српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић.
Српски члан Предсједништва БиХ уложила је вето на одлуку о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ, коју је прогласила деструктивном по витални национални интерес Републике Српске након што је изгласана на сједници Предсједништва без кворума.
Колегијум би требало да утврди и коначан приједлог дневног реда 39. посебне сједнице Народне скупштине, на којем ће се посланици изјашњавати о сету приједлога закона о повећању плата у Српској.
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