Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Први тенисер свијета Јаник Синер доживио је колапс на Ролан Гаросу због екстремних врућина, па му вијести о наглом скоку температуре током друге недјеље Вимблдона не пријају.
Нервоза актуелног шампиона била је видљива и на конференцији за медије након побједе у осмини финала. На питање новинара о најављеним врућинама и потенцијалним предностима играња у вечерњем термину, Италијан је оштро реаговао.
Породица
Гасили гријање и јели из посуда: Сви им се смијали, а сада су милионери
"Изгледа да ти боље знаш распоред од мене. Још увијек не знам када играм, али то ми није проблем. Осјећам се спремно. Оно што је било на Ролан Гаросу остаје иза мене, а сада ћемо видјети да ли смо пронашли право рјешење", рекао је Синер.
Предстојећи мечеви доносе температуре изнад 30 степени Целзијуса, што на самом терену ствара ефекат рерне. У потрази за рјешењем, медије је занимало да ли Синер, попут Новака Ђоковића, користи напредне технологије за опоравак тијела.
"Улажем много труда у своје тијело — оно је мој капитал и моја машина. Опоравак је кључан дио модерног тениса. Ипак, свако тијело је другачије. Морате испробати много метода да бисте схватили шта вам помаже, а шта не“, објашњава Синер, преноси портал "Новости".
Регион
Србин стао у погрешну колону на граници са Хрватском, одмах кажњен
У борби за полуфинале чека га Јан-Ленард Штруф. Немачки ветеран пролази кроз бајковит турнир — са 36 година постао је најстарији дебитант у четвртфиналу неког гренд слема у Опен ери. Штруф је до ове фазе стигао након што му је Хуберт Хуркач предао меч при вођству Немца од 2:1 у сетовима и 4:2 у четвртом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
39
14
39
14
36
14
29
14
27
Тренутно на програму