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Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 11:44

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тенисер Јаник Синер
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Први тенисер свијета Јаник Синер доживио је колапс на Ролан Гаросу због екстремних врућина, па му вијести о наглом скоку температуре током друге недјеље Вимблдона не пријају.

Нервоза актуелног шампиона била је видљива и на конференцији за медије након побједе у осмини финала. На питање новинара о најављеним врућинама и потенцијалним предностима играња у вечерњем термину, Италијан је оштро реаговао.

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"Изгледа да ти боље знаш распоред од мене. Још увијек не знам када играм, али то ми није проблем. Осјећам се спремно. Оно што је било на Ролан Гаросу остаје иза мене, а сада ћемо видјети да ли смо пронашли право рјешење", рекао је Синер.

Предстојећи мечеви доносе температуре изнад 30 степени Целзијуса, што на самом терену ствара ефекат рерне. У потрази за рјешењем, медије је занимало да ли Синер, попут Новака Ђоковића, користи напредне технологије за опоравак тијела.

"Улажем много труда у своје тијело — оно је мој капитал и моја машина. Опоравак је кључан дио модерног тениса. Ипак, свако тијело је другачије. Морате испробати много метода да бисте схватили шта вам помаже, а шта не“, објашњава Синер, преноси портал "Новости".

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У борби за полуфинале чека га Јан-Ленард Штруф. Немачки ветеран пролази кроз бајковит турнир — са 36 година постао је најстарији дебитант у четвртфиналу неког гренд слема у Опен ери. Штруф је до ове фазе стигао након што му је Хуберт Хуркач предао меч при вођству Немца од 2:1 у сетовима и 4:2 у четвртом.

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Тагови :

Јаник Синер

Вимблдон

Вимблдон 2026

врућина

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