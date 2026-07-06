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Трећи дан сахране Хамнеија: Моџтаба не присуствује церемонији

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:45

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Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.
Фото: AP Photo/Vahid Salemi / Tanjug

Уз црвене заставе и покличе освете, масе Иранаца преплавиле су Техеран на сахрани Алија Хамнеија. Његов син и насљедник Моџтаба не присуствује церемонији из страха од атентата.

Хамнеи је убијен у фебруару, током првих удара у оквиру операције "Ричући лав", а његова сахрана је одложена због рата који је у току.

Сахрана је почела у суботу док се очекује да ће комеморативне церемоније трајати најмање нед‌јељу дана, уз догађаје широм земље.

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Очекује се да ће Хамнеијево тијело бити пренесено у Ком, Наџаф и Карбалу, велике шиитске центре у Ирану и Ираку, прије него што у четвртак буде сахрањен у Машхаду, гд‌је се налази најсветије ходочасничко светилиште у земљи.

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