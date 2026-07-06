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Марија пронађена мртва у аутомобилу: Камера забиљежила посљедње тренутке

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 08:55

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Марија пронађена мртва у аутомобилу: Камера забиљежила посљедње тренутке
Фото: Unsplash

Грчку је потресла вијест о изненадној смрти новинарке Марије Антонијанаки, која је пронађена мртва у свом аутомобилу у Ираклиону на Криту.

Четрдесетшестогодишња новинарка пронађена је у недељу поподне у гаражи породичне куће у насељу Агиос Јоанис. На лице мјеста убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, али је дежурни љекар могао само да констатује смрт.

Према писању медија, први налази указују да је смрт наступила усљед природних, односно патолошких узрока.

Локални медији наводе да је безбједносна камера забиљежила њене посљедње тренутке. На снимку се види како Марија долази до своје куће, затим силази у гаражу, улази у аутомобил, након чега јој је изненада позлило и преминула је.

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Марија Антонијанаки била је дугогодишња новинарка телевизијске станице Црете ТВ и портала неакрити.гр, гдје је била цијењена међу колегама и гледаоцима.

Њено тијело биће пребачено у Универзитетску болницу ПАГНИ, где ће бити обављена обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.

Сахрана Марије Антонијанаки заказана је за данас у 16 часова у цркви Светог Јована Кноског на Криту, преноси Телеграф.

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Тагови :

преминула жена

Смртна казна

Грчка

Крит

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