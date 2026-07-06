"Немој ме заборавити": Хемофарм покренуо важну кампању

Аутор:АТВ редакција
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Под слоганом „Немој ме заборавити” компанија Хемофарм покренула је кампању подизања свијести о деменцији с циљем бољег разумијевања ове болести, смањења стигме која је окружује и подстицања грађана да се на вријеме обрате љекару уколико примијете прве знакове.
„Кампања нам поручује да је правовремено препознавање првих знакова од пресудне важности, јер рано дјеловање може направити значајну разлику. Ако заборављање или друге промјене почну да ометају свакодневни живот, немојте их игнорисати, обратите се љекару и потражите стручни савјет. Рана дијагностика омогућава да се утврди узрок тегоба, јер нису сви поремећаји памћења посљедица деменције. Као друштвено одговорна компанија, годинама доприносимо разбијању предрасуда. Свјесни смо да деменција не погађа само појединца, већ мијења свакодневицу цијеле породице. Управо зато овом кампањом наглашавамо да су превенција, препознавање симптома и благовремено тражење стручне помоћи кључни за очување квалитета живота свих чланова породице. Прегледај се”, поручио је Саша Урошевић, директор Хемофарма у БиХ.
Деменција представља један од најозбиљнијих здравствених изазова савременог друштва. Број обољелих у свијету и земљи континуирано расте. Истовремено, деменција често остаје недовољно препозната, а симптоми се неријетко погрешно сматрају нормалном фазом старења.
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„Деменција представља скуп симптома који настају као посљедица различитих болести мозга и доводе до постепеног слабљења памћења, мишљења, расуђивања и способности обављања свакодневних активности. Најчешће се јавља у старијој животној доби, али није нормална фаза процеса старења. Посебно желимо истаћи да је важно препознати ране симптоме. Није неуобичајено да се повремена заборавност сматра очекиваном појавом с годинама, међутим код деменције се не ради само о заборављању. Особа може почети заборављати недавне разговоре или догађаје, постављати иста питања више пута, имати потешкоће у проналажењу ријечи током разговора или се теже сналазити у познатом окружењу. Често се јављају и тешкоће у планирању свакодневних активности, управљању новцем, праћењу упутстава или узимању редовне терапије”, објашњава проф. др Нера Зивлак Радуловић, специјлаиста психијатрије.
Као саставни дио кампање у Бањалуци је постављена интерактивна инсталација у оквиру које грађани могу да посјете „собу успомена”. У овом простору, вођени нарацијом, моћи ће да лично искусе значај успомена, личне историје и идентитета, али и да препознају тешкоће које се јављају када се оне почну губити.
Кроз симулатор деменције посјетиоци ће бити у прилици тестирати своју меморију, а здравствени стручњаци биће на услузи за питања и савјете.
Кампања „Немој ме заборавити” има за циљ да охрабри грађане да не занемарују симптоме, већ да учине први корак према заштити сопственог и породичног здравља, заказивањем прегледа и разговором са љекаром.
Након Бањалуке, инсталација се сели у Сарајево гдје ће бити постављена испред Ариа Малла.
Више информација можете пронаћи на www.немојмезаборавити.ба
Све више пажње посвећује се мјерама које могу допринијети смањењу ризика од развоја деменције. Контрола крвног притиска, шећера и холестерола, редовна физичка активност, здрава и уравнотежена исхрана, као и ментална стимулација кроз учење, читање и рјешавање различитих задатака могу допринијети очувању когнитивних функција. Важну улогу има и социјална повезаност, јер се активно учешће у друштвеном животу повезује се са мањим ризиком од развоја когнитивног пропадања и деменције.
Поред проблема са памћењем, чланови породице често примијете промјене у понашању и расположењу. Особе могу постати повученије, изгубити интересовање за активности у којима су раније уживале, показивати већу раздражљивост или сумњичавост, а могу се јавити и промјене личности које раније нису биле присутне.
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