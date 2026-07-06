АМС савјетује возачима: Пратите камере

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, а на граничним прелазима појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ према Хрватској на Изачићу и у Великој Кладуши, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Возачима се скреће пажња на могуће одроне на дионицама у усјецима.
На путевима на којима се изводе санациони радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај, преноси Срна.
Из АМС-а савјетују возачима да прате камере Савеза и информишу се о стању на свим граничним прелазима БиХ са Хрватском, Србијом и Црном Гором, као и на граничним прелазима Србије са Хрватском.
Измјењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ (Богатићи) због санације цјевовода минихидроелектране Крупац до 5. септембра.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина. Постављена је привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно. Предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.
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На улазу у Бијељину из правца Брчког у току је реконструкција и доградња моста преко Мајевичког канала због чега је измијењен режим у одвијању саобраћаја.
Сва возила укупне масе до три и по тоне биће усмјерена на привремену обилазницу у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе изнад три и по тоне усмјеравати преко регионалног пута кроз насеље Велика Обарска.
Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.
На магистралном путу од Вишеграда до Бродара, у мјесту Незуци, долазиће до обуставе саобраћаја у трајању од 15 минута од 7.00 до 15.00 часова
У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице-Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС-а апелују да возачи буду стрпљиви.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до три и по тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко три и по тоне саобраћај и даље обустављен, и преусмјерава се на алтернативне правце.
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Измјена саобраћаја је на магистралном путу Црквина-Модрича због изградње ауто-пута.
Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра планирана је до 30. јуна.
За вријеме обуставе, возила ће се преусмјеравати на алтернативни правац Србац-Прњавор-Дервента. Забрана не важи за возила локалног становништва, као и за возила хитних служби.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због радова, измјене у саобраћају су на путним правцима Брод на Дрини (Фоча)-Хум (Шћепан Поље) и Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, гдје се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.
На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
Измјене у саобраћају су и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој због уређења раздјелног појаса за период 2025. и 2026. године, као и на мјестима изградње ауто-пута коридор Пет це код Добоја.
На регионалном путу Руданка-Станари, преко превоја Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, а теретна се преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На каменолому Хан Дервента, на магистралном путу Лапишница-Љубогошта, свакодневно и суботом долази до повремене обуставе саобраћаја између 12.00 и 16.00, због бушачко минерских радова.
Једном траком због активираних клизишта вози се и регионалним путем Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ је, због наставка изградње poddionice ауто-пута Немила-Врандук, затворена poddionica Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
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Због санације коловоза, затворена је дионица ауто-пута Какањ-Лашва у дужини од три километра, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На дионицама Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ преко моста Херцеговина, због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
На граничном прелазу Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста преко потока Мрижница. Возила се преусмјеравају на привремену обилазницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
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