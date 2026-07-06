Колико половне робе смијете унијети у БиХ без царине? Казне иду и до 10.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Питање које често мучи путнике јесте колико се половне робе може унијети у БиХ без проблема на граници и када царина може тражити плаћање дажбина.
Према правилима Управе за индиректно опорезивање БиХ, лични пртљаг путника ослобођен је плаћања увозних дажбина ако се ради о стварима које путник користи током путовања, попут одјеће, обуће и хигијенских потрепштина, у разумној количини и без комерцијалног карактера. Царински службеник на граници у сваком конкретном случају процјењује да ли се заиста ради о личном пртљагу или о роби која се уноси као поклон, за продају или за даљу подјелу, пише ГП Маљевац.
За осталу робу некомерцијалног карактера коју путник носи у личном пртљагу, укључујући поклоне, гардеробу и сличне ствари које нису дио уобичајеног пртљага за путовање, ослобађање од плаћања дажбина ограничено је на вриједност до 600 КМ по путнику и дану. У тај износ се не урачунава лични пртљаг који путник привремено уноси за властиту употребу током путовања, нити лијекови неопходни за личне потребе.
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То значи да се може понијети половна одјећа ако количина и вриједност јасно указују да је ријеч о поклонима за породицу, а не о роби за продају. Међутим, веће количине одјеће, више врећа гардеробе, роба исте врсте у већем броју комада или ствари које изгледају као припремљене за препродају могу изазвати сумњу да се ради о комерцијалном уносу. Тада царина може тражити пријаву робе и обрачун увозних дажбина.
Ако вриједност робе прелази 600 КМ, ослобађање се не може дијелити на више особа за један исти предмет, нити се може умјетно дијелити вриједност робе како би се избјегло плаћање. УИО БиХ наводи да се, када појединачни предмет вриједи више од 600 КМ, дажбине обрачунавају на цјелокупну царинску вриједност тог предмета, а не само на дио који прелази дозвољени лимит.
За робу некомерцијалног карактера која се налази у личном пртљагу путника, а чија царинска вриједност не прелази 5.000 КМ по путнику, може се примијенити јединствена царинска стопа од 10 одсто, под условом да се не ради о увозу у комерцијалне сврхе. На обрачунату царинску основицу потом се у правилу обрачунава и ПДВ, према важећим прописима.
Путници који носе половну гардеробу за породицу требало би водити рачуна да роба буде разумно спакована, да не изгледа као трговачка пошиљка и да, ако је ријеч о новијим или вриједнијим стварима, имају доказ о вриједности. Код половне робе вриједност се често процјењује према стању робе, количини и околностима уноса, али коначну процјену на граници доноси царински службеник.
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Посебно је важно робу не скривати. Ако путник има већу количину одјеће, обуће, кућних ствари или других поклона, најбоље је да то пријави царини и објасни да је ријеч о стварима за породицу. Непријављивање робе може довести до прекршајног поступка, чак и када роба није забрањена за унос.
Према Закону о царинским прекршајима БиХ, физичко лице које не пријави робу намијењену за личне потребе или за потребе чланова домаћинства може бити кажњено од 50 до 1.000 КМ, односно приближно од 25 до 510 евра. Ако вриједност непријављене робе не прелази 500 КМ, царински службеник може на лицу мјеста наплатити казну од 50 КМ, односно око 25 евра, и робу оцаринити.
За теже случајеве, попут скривене робе или покушаја избјегавања царинског надзора, казне су знатно веће. За физичко лице које преко граничног прелаза унесе или покуша унијети скривену робу прописана је казна од 200 до 10.000 КМ, односно приближно од 102 до 5.113 еура. Ако се царинском органу дају нетачни подаци о врсти, количини, вриједности или поријеклу робе с намјером избјегавања дажбина, физичко лице може бити кажњено од 200 до 6.000 КМ, односно приближно од 102 до 3.068 евра.
У пракси, неколико комада половне гардеробе и поклона за породицу најчешће не представља проблем ако је ријеч о разумним количинама и ако укупна вриједност робе не прелази прописани лимит. Проблем може настати када путник уноси већу количину одјеће, обуће, торби, кућанских ствари или других предмета без пријаве, посебно ако роба по количини и паковању изгледа као да је намијењена продаји.
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