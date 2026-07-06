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Србија преусмјерила Српској више од 19 милиона КМ за градњу ауто-пута

Извор:

АТВ

06.07.2026 07:25

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Радови на изградњи аутопута Бијељина-Рача
Фото: АТВ

Министарство финансија Србије донијело је Рјешење којим се из текућих буџетских резерви Републици Српској преусмјерава 1.174.000.000 динара (око 19,5 милиона КМ) за наставак изградње дионице ауто-пута Рача - Бијељина.

Средства су преусмерена са позиције Министарства финансија на Генерални секретаријат владе, а реализацију ће пратити ресорно министарство, објављено је у Службеном гласнику.

Ријеч је о ауто-путу који ће се на дионици кроз Србију протезати од Кузмина до Сремске Раче, јавља Танјуг.

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Тагови :

Ауто-пут Бијељина - Рача

Аутопут Бијељина-Рача

Ауто-пут

Србија

Република Српска

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