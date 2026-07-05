Нових 150 радних мјеста: Компанија ускоро сели производњу из Турске у Српску

Аутор:АТВ редакција
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Израелска компанија која се бави производњом санитарне опреме измјестиће производњу из Турске у Републику Српску, гдје приводи крају реализацију инвестиције вриједне око 15 милиона евра.
Отварање производног погона у Градишци очекује се у наредна два мјесеца, а пројект би у коначници требао осигурати између 120 и 150 нових радних мјеста.
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Предсједник Привредне коморе ентитета Републике Српске Горан Рачић изјавио је за "Независне" да је ријеч о једној од значајнијих страних инвестиција у производни сектор у овом дијелу Босне и Херцеговине.
Према његовим ријечима, нова фабрика биће специјализована за производњу санитарија и купаонске опреме намијењене извозу на међународна тржишта.
“Вриједност инвестиције процјењује се на око 15 милиона евра, а комплетна производња биће усмјерена на извоз. Очекујемо да ће у завршној фази бити запослено између 120 и 150 радника” казао је Рачић.
Како је потврђено, грађевински радови на објекту су завршени, док је у току монтажа производних линија и инсталирање савремене опреме потребне за почетак рада фабрике.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић изјавио је да је конкурс за пријем радника већ окончан те да је у току обука запослених како би производња могла почети одмах након завршетка инсталације опреме.
У првој фази рада посао би требало добити између 80 и 100 радника, док ће се број запослених повећавати у складу с растом производних капацитета.
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Долазак новог инвеститора додатно потврђује тренд раста привредних активности у Градишци, која је посљедњих година привукла више домаћих и страних инвестиција захваљујући повољном географском положају, развијеној саобраћајној инфраструктури и близини тржишта Европске уније.
Према подацима локалне управе, број запослених у Градишци повећан је за око 2.300 у односу на крај 2019. године, упркос изазовима које су донијеле пандемија и глобална економска кретања.
Представници локалних власти очекују да ће нова инвестиција додатно ојачати индустријску производњу и извоз, али и отворити могућности за развој домаћих добављача и пратећих дјелатности које ће бити укључене у производни ланац новог погона.
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