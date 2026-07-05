Logo

Нових 150 радних мјеста: Компанија ускоро сели производњу из Турске у Српску

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 16:52

Коментари:

0
Нових 150 радних мјеста: Компанија ускоро сели производњу из Турске у Српску

Израелска компанија која се бави производњом санитарне опреме измјестиће производњу из Турске у Републику Српску, гдје приводи крају реализацију инвестиције вриједне око 15 милиона евра.

Отварање производног погона у Градишци очекује се у наредна два мјесеца, а пројект би у коначници требао осигурати између 120 и 150 нових радних мјеста.

Младен Милић

Република Српска

Милић: Пензије не касне ни дан, Влада Српске показала одговорност

Предсједник Привредне коморе ентитета Републике Српске Горан Рачић изјавио је за "Независне" да је ријеч о једној од значајнијих страних инвестиција у производни сектор у овом дијелу Босне и Херцеговине.

Према његовим ријечима, нова фабрика биће специјализована за производњу санитарија и купаонске опреме намијењене извозу на међународна тржишта.

“Вриједност инвестиције процјењује се на око 15 милиона евра, а комплетна производња биће усмјерена на извоз. Очекујемо да ће у завршној фази бити запослено између 120 и 150 радника” казао је Рачић.

Како је потврђено, грађевински радови на објекту су завршени, док је у току монтажа производних линија и инсталирање савремене опреме потребне за почетак рада фабрике.

Већ завршен конкурс за пријем радника

Градоначелник Градишке Зоран Аџић изјавио је да је конкурс за пријем радника већ окончан те да је у току обука запослених како би производња могла почети одмах након завршетка инсталације опреме.

У првој фази рада посао би требало добити између 80 и 100 радника, док ће се број запослених повећавати у складу с растом производних капацитета.

Станивуковић се смијао током парастоса у Братунцу

Република Српска

Шта је смијешно у Братунцу: Савић прозвао Станивуковића

Долазак новог инвеститора додатно потврђује тренд раста привредних активности у Градишци, која је посљедњих година привукла више домаћих и страних инвестиција захваљујући повољном географском положају, развијеној саобраћајној инфраструктури и близини тржишта Европске уније.

Према подацима локалне управе, број запослених у Градишци повећан је за око 2.300 у односу на крај 2019. године, упркос изазовима које су донијеле пандемија и глобална економска кретања.

Представници локалних власти очекују да ће нова инвестиција додатно ојачати индустријску производњу и извоз, али и отворити могућности за развој домаћих добављача и пратећих дјелатности које ће бити укључене у производни ланац новог погона.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Израел

Градишка

производња

Инвестиције

Коментари (0)

Више из рубрике

Амерички предсједник САД Вашингтон

Економија

Трамп ушао у историју: Ово је нова новчаница од 100 долара

2 ч

0
Застава Словеније се вијори на тврђави поред језера.

Економија

Масовни одлазак у пензију гаси фирме: Словенија остаје без радне снаге

1 д

0
Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.

Економија

Примате пензију из Хрватске - стижу добре вијести

1 д

0
Новац, плаћање

Економија

За 15-ак дана стиже систем који би чак могао довести и до појефтињења

1 д

0

  • Најновије

17

47

Ђоковић изгубио живце и на сав глас псовао на српском

17

39

Сјајна вијест за навијаче: Ево гдје је пренос утакмице Борац - Левски

17

35

Бјежао од полиције, скочио у Саву и препливао у Хрватску

17

29

Хиљаде људи на сахрани ХамнеијаГдје је нови врховни вођа

17

12

У стану пронађен леш мушкарца, супруга шокирала полицију изјавом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима