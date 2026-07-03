Примате пензију из Хрватске - стижу добре вијести

Аутор:АТВ редакција
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Уколико живите у БиХ, а примате пензију из Хрватске управо су стигле добре вијести. Наиме, од 1. јула оне би могле да се повећају до 5,47 одсто.
То би на просјечан износ значило повећање од приближно 35 евра мјесечно.
Пензионери који примају хрватску пензију, укључујући кориснике у Босни и Херцеговини, очекују ново редовно усклађивање, а коначна стопа повећања још није утврђена.
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Према прелиминарном израчуну Јасмине Гргурић Занзе, објављеном на порталу "Мировина.хр", раст би могао износити између 5,3 и 5,47 одсто.
Званични подаци о просјечној бруто плати за мај и јун још нису доступни, због чега су израђена два могућа сценарија.
Ако просјечна бруто плата у мају и јулу остане на нивоу из априла, усклађивање би износило приближно 5,3 одсто. Настави ли се раст бруто плата од десетак евра мјесечно, повећање би могло достићи око 5,47 одсто.
Према важећој формули, пензије се усклађују у складу с кретањем просјечне бруто плате и индекса потрошачких цијена у омјеру 85:15, при чему се примјењује показатељ који је повољнији за пензионере.
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Овог пута главни допринос очекиваном повећању поново долази од раста плата, упркос забиљеженом расту инфлације.
Прелиминарни израчуни показују да је инфлација између два посматрана полугодишта износила 2,49 одсто, док се раст бруто плата процјењује на између 5,8 и шест одсто.
На просјечну пензију од 644,46 евра ново усклађивање би донијело повећање од приближно 34 до 35 евра мјесечно, у зависности од коначно утврђене стопе.
Очекивано јулско усклађивање било би више од јануарског, које је износило 2,68 одсто, али би остало ниже у односу на јулска повећања из претходних година.
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Пензије су прошлог јула порасле за 6,48 одсто, годину раније за 7,46 одсто.
Највеће јулско усклађивање забиљежено 2023. године, када је износило 8,42 одсто.
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