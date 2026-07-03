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Продужите вијек трајања батерије на телефону: Једну ствар можда радите погрешно

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 18:41

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Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.
Фото: Steve Johnson/Pexels

Приликом куповине телефона и других преносивих уређаја, један од најважнијих фактора који гледају многи купци јесте трајање батерије.

Ипак, многи корисници послије одређеног времена примјете да батерија све краће траје и да је потребно све чешће пуњење. То је природан процес који погађа готово све модерне уређаје.

Иако се пропадање батерије не може у потпуности зауставити, могуће је успорити његово напредовање. Довољно је промијенити једну поставку пуњења како би батерија дуже задржала свој капацитет и одложила потребу за замјеном. На тај начин уређај може остати поузданији током дужег периода коришћења.

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Како раде литијум-јонске батерије

Већина данашњих паметних телефона, лаптопова и других електронских уређаја користи литијум-јонске батерије. Оне имају велики капацитет, могу више пута да се пуне и празне, али временом природно губе способност складиштења енергије. Због тога ниједна батерија не може задржати исте перформансе заувијек.

У подешавањима уређаја често се може пронаћи податак о капацитету батерије, који показује колико енергије она може да ускладишти у поређењу са стањем када је била нова. На овај показатељ значајно утичу навике пуњења, јер сваки циклус пуњења и пражњења постепено доприноси старењу батерије. Управо зато начин кориштења има велики утицај на њен дугорочни вијек.

Правило 80-20 може направити велику разлику

Стручњаци истичу да редовно пуњење батерије до 100 одсто, као и њено потпуно пражњење, може убрзати њено трошење. Због тога се све чешће препоручује одржавање нивоа напуњености између приближно 20 и 80 процената. Таква пракса може допринијети споријем губитку капацитета током времена.

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Поједини корисници примјењују и нешто другачији приступ, па уређај прикључују на пуњење када батерија достигне око 40 или 50 процената. Циљ оваквих навика јесте да се смањи оптерећење литијум-јонске батерије и што дуже очува њен капацитет. Иако резултати могу да се разликују од уређаја до уређаја, овакав начин пуњења често се препоручује као једна од метода за продужење вијека батерије.

Искористите уграђене опције за заштиту батерије

Велики број савремених телефона, као и поједини лаптопови, нуде могућност ограничавања максималног пуњења на 80 процената. На уређајима који подржавају ову функцију довољно је пронаћи одговарајућу опцију у подешавањима батерије и укључити је. То је једна од најједноставнијих мјера за очување дугорочног здравља батерије.

Поред тога, многи уређаји имају и адаптивно пуњење које учи навике корисника и прилагођава брзину и вријеме допуњавања. Циљ ове функције је да батерија буде спремна када је потребна, уз што мање непотребног оптерећења. На тај начин уређај покушава да пронађе равнотежу између трајања батерије и свакодневне практичности.

Бежично пуњење није увијек најбоље рјешење

Иако је бежично пуњење веома практично, оно може да произведе више топлоте него класично пуњење каблом. Повишена температура један је од фактора који убрзавају пропадање литијум-јонских батерија. Због тога дуготрајна употреба бежичних пуњача може имати утицај на њихов вијек трајања,преноси Курир.

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Ако вам је приоритет што дуже очување батерије, пуњење путем кабла представља бољи избор. Комбинација ограничења пуњења на 80 процената, избјегавања прегријавања и кориштења адаптивног пуњења може помоћи да батерија дуже задржи свој капацитет. Иако ниједна батерија не траје заувијек, правилне навике могу значајно успорити њено трошење.

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Тагови :

бежично пуњење телефона

Мобилни телефон

батерија

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