Хиљаде радника ''Мерцедеса'' у штрајку

Аутор:АТВ редакција
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Широм Њемачке хиљаде радника ''Мерцедеса'' ступило је у штрајк против оштријих мјера произвођача аутомобила у циљу смањења трошкова.
Највећи њемачки синдикат "ИГ Метал" сазвао је демонстрације испред фабричких капија, а планирани су скупови на локацијама укључујући Зинделфинген, Унтертиркхајм, Раштат, Бремен, Берлин, Хамбург и Диселдорф.
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Синдикат је саопштио да ће протести "Мерцедеса" означити почетак даљих акција у аутомобилској индустрији. Оптужио је произвођаче аутомобила и добављаче да се фокусирају на смањење радних мјеста и пресељење, а не на стварна рјешења, наводећи да је прошле године у том сектору укинуто око 50.000 радних мјеста.
"Запослени нису криви за кризу", наводи се у саопштењу синдиката.
У писму радницима у Њемачкој, компанија је навела да мора да настави да смањује трошкове како би остала конкурентна.
"Упркос свим нашим напорима, ситуација у Њемачкој данас је драматична", наводи се у саопштењу.
"Мерцедес" је саопштио да озбиљно схвата забринутост запослених и да жели да благовремено и транспарентно обавијести запослене, укључујући и о тешким одлукама, преноси ДПА.
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Као хитан корак, око 90.000 од приближно 108.000 запослених компаније у Њемачкој неће добити колективно уговорену посебну исплату у јулу, како се очекивало. Исплата, у вриједности од 18,4 одсто једне мјесечне плате, биће одложена до наредне године.
"Мерцедес" је такође саопштио да жели да убрза процесе, поједностави структуре и смањи трошкове рада по сату.
(СРНА)
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