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Након писања АТВ-а: Позитиван преокрет за пацијенте из Невесиња

Аутор:

Бојан Носовић
03.07.2026 16:46

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Након писања АТВ-а: Позитиван преокрет за пацијенте из Невесиња
Фото: АТВ

Директор требињске Болнице Свети архиђакон Стефан 9. јануар, Недељко Ламбета, састао се данас са дијализним пацијентима из Невесиња који су се АТВ-у пожалили на тешке услове доласка на дијализу из Невесиња у Требиње.

"Позитивно нас је изненадио позив, а онда и све оно што нам је обећао. Захвални смо господину Недељку Ламбети", за АТВ каже Момо Чарлија, пацијент из Невесиња.

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Обећано ново возило за дијализне пацијенте у Невесињу

Недељко Ламбета за АТВ каже да ће се установа којом руководи потрудити да помогне овим пацијентима.

"Док невесињски Дом здравља не купи ново возило, ми ћемо се потрудити да овим пацијентима обезбиједимо услован комби за превоз", каже Ламбета за АТВ.

Он подсјећа да ће се од Нове године дијализа примати у новој болници и каже да се може разговарати да се опрема из старог објекта пребаци у невесињску Болницу.

Пацијенти још кажу да ускоро очекују и састанак са директором ЈЗУ Центар за дијализу и трансплантацију Републике Српске.

Хитна

Градови и општине

Патња дијализних пацијената из Невесиња: У поквареном комбију без климе иду по спас

Прије два дана у Централним вијестима АТВ-а објављена је прича о тешким условима дијализних пацијената из Невесиња који на терапију три пута седмично долазе у Требиње.

У комбију без климе дневно прелазе око 200 километара.

Траже ново возило и дијализу у својој општини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Недељко Ламбета

Невесиње

Дијализа

Требиње

пацијент

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