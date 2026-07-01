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Патња дијализних пацијената из Невесиња: У поквареном комбију без климе иду по спас

Аутор:

Бојан Носовић
01.07.2026 20:52

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Хитна, санитарно возило
Фото: АТВ

Дијализни пацијенти из Невесиња су на мукама. Спас за живот траже у требињској Болници, јер у невесињској не постоји Дијализни центар.

Три пута седмично њих осморо у комбију без климе у оба правца пређу близу 200 километара. Своју патњу данас су испричали нашем Бојану Носовићу.

Живе муке и права патња, тако своје стање за АТВ описују дијализни пацијенти из Невесиња.

Три пута седмично на дијализу долазе у Требиње, у старом возилу без климе проведу по четири сата. Кажу и лакше и дуже би се живјело када би била дијализа у Невесињу или када би макар добили условно возило

"Лош је пут, лоше ауто и не може се то издржати. Јадни смо и чемерни када се враћамо послије дијализе, опадне притисак и дођеш кући држиш се за зид док уђеш у кућу", рекла дијализни пацијент из Невесиње Стана Иванишевић.

"Нама људи у ауту умиру, ево недавно нам је један члан у ауту у Билећи умро", казала дијализни пацијент из Невесиње Момчило Чалија.

Илија је без ноге, ово је каже патња. Већ седам година је на дијализи.

"Како изгледа долазак из Невесиња у Требиње? Црн и жалостан, тежак, пут је лош а најгоре је што бих ја морао имати и ауто за ово да лежим", казао је дијализни пацијент из Невесиње Илија Говедарица.

Ових осам људи у пет ујутру крене из Невесиња, прођу поред болнице је тамо нема Дијализног центра. Годинама се о томе прича. Директор је годинама и обећавао.

"Нажалост, ми изађемо преко врата и ту је сва прича завршена. Имамо све услове у Невесињу, простор планиран за Дијализни центар, имамо сада прилику када пређемо у нову требињску Болницу, остају ови апарати које ми сада користимо овдје у старој, могли би да искористимо те апарате и пребацимо горе. Само је питање заинтересованости оних који одлучују о нама", казао је дијализни пацијент из Невесиње Момчило Чалија.

Обећања за ново ауто је било из ресорног министарства, план је био да око 50.000 добију из расподјеле средстава Игара на срећу. Срећа ове људе није погледала.

Ово је возило којим долазе Невесињци, старо је и дотрајало. Прешло је више од 600,000 километара. Зна се десити да стане у сред пута.

У невесињском општинском буџету је 50,000 планирано за ово возило, причају нам пацијенти. Посебно их је забољело то што су ових дана чули да менаџмент Болнице у Невесиње планира купити модерну лимузину вриједну око 90.000 марака.

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Тагови :

Невесиње

пацијент

Дијализа

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