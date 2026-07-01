Logo

ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 12:42

Коментари:

0
ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

Полицијска управа Требиње апелује на све грађане да предузму адекватне мјере заштите своје имовине посебно током одсуства из стамбене јединице.

С обзиром, да је у току љетна сезона и сезона годишњих одмора, када се очекује повећан број грађана на подручју Полицијске управе Требиње, потребно је да је да грађани обрате додатну пажњу на сумњива и непозната лица у свом непосредном окружењу.

Приликом напуштања куће или стана, савјетујемо да се улазна врата закључавају, чак и ако се ради о краћем напуштању. Такође, потребно је у затворити све прозоре и балконска врата, али не треба спустити ролетне. Пожељно је да је укључено свјетло у вечерњим часовима, како се не би остављао утисак да је кућа/стан празан;

Уколико имате могућност, уградите помоћну браву, аларм итд.

Никада не остављајте кључ испод отирача, у обући, у саксијама за цвијеће и слично. То су прва мјеста на којима криминогена лица га потраже;

Када напуштате стамбену јединицу, на више дана, о томе је потребно обавијестити особу од повјерења која ће да обилази стан/кућу док вас нема;

Драгоцјености као сто је новац, накит или било који други предмет од вриједности потребно је оставити у сефу или дати лицу од повјерења на чување;

Приликом одласка нпр. на годишњи одмор, пожељно је да замолити најближег комшију да обрати пажњу на вашу кућу или стан и да уколико примјети сумњиве и непознате особе позове полицију на бесплатни број телефона „122“;

На друштвеним мрежама не објављујте снимке, фотографије, локације нити било какве друге информације које потврђују да сте одсутни из стана/куће.

Полицијски службеници Полицијске управе Требиње ће током љетне сезоне да појачају своје присуство на улицама, да интензивирају мјере и радње с циљем онемогућавања извршења имовинских кривичних дјела. , саопштено је из ПУ Требиње.

За пет мјесеци 2026. године, на подручју Полицијске управе Требиње евидентирано је 21 имовинско кривично дјело, више за 31,3% у односу на исти период у 2025. години. По непознатом починиоцу евидентирано је 10 кривичних дјела, од чега је осам расвијетљено.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

ПУ Требиње

Полиција

Упозорење

годишњи одмор

Савјети

Крађа

Коментари (0)

Више из рубрике

Стубови за струју.

Градови и општине

Око 5.000 корисника у Козлуку и Локању добило струју

6 ч

0
Невријеме праћено градом и снажним вјетром, које је данас захватило подручје града Зворника, проузроковало је кварове на електроенергетској мрежи и материјалну штету на више локација.

Градови и општине

"Електро Бијељина": Невријеме проузроковало кварове на електромрежи и материјалну штету

16 ч

0
Славина, вода

Градови и општине

Теслићани се сналазе како знају и умију: "Нема воде, постаје неподношљиво"

16 ч

0
Требиње, сунчан дан

Градови и општине

У Херцеговини упекао звиздан: Дневна температура обара рекорде

16 ч

0

  • Најновије

12

57

Страшан снимак! Жену ударио гром испред цркве

12

56

Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

12

42

ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

12

33

Бачен Молотовљев коктел на сплав у Београду

12

23

Јапанци триковима штеде гориво

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима