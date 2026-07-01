ПУ Требиње упозорава грађане: Ове грешке никако не правите прије одласка на одмор

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Требиње апелује на све грађане да предузму адекватне мјере заштите своје имовине посебно током одсуства из стамбене јединице.
С обзиром, да је у току љетна сезона и сезона годишњих одмора, када се очекује повећан број грађана на подручју Полицијске управе Требиње, потребно је да је да грађани обрате додатну пажњу на сумњива и непозната лица у свом непосредном окружењу.
Приликом напуштања куће или стана, савјетујемо да се улазна врата закључавају, чак и ако се ради о краћем напуштању. Такође, потребно је у затворити све прозоре и балконска врата, али не треба спустити ролетне. Пожељно је да је укључено свјетло у вечерњим часовима, како се не би остављао утисак да је кућа/стан празан;
Уколико имате могућност, уградите помоћну браву, аларм итд.
Никада не остављајте кључ испод отирача, у обући, у саксијама за цвијеће и слично. То су прва мјеста на којима криминогена лица га потраже;
Када напуштате стамбену јединицу, на више дана, о томе је потребно обавијестити особу од повјерења која ће да обилази стан/кућу док вас нема;
Драгоцјености као сто је новац, накит или било који други предмет од вриједности потребно је оставити у сефу или дати лицу од повјерења на чување;
Приликом одласка нпр. на годишњи одмор, пожељно је да замолити најближег комшију да обрати пажњу на вашу кућу или стан и да уколико примјети сумњиве и непознате особе позове полицију на бесплатни број телефона „122“;
На друштвеним мрежама не објављујте снимке, фотографије, локације нити било какве друге информације које потврђују да сте одсутни из стана/куће.
Полицијски службеници Полицијске управе Требиње ће током љетне сезоне да појачају своје присуство на улицама, да интензивирају мјере и радње с циљем онемогућавања извршења имовинских кривичних дјела. , саопштено је из ПУ Требиње.
За пет мјесеци 2026. године, на подручју Полицијске управе Требиње евидентирано је 21 имовинско кривично дјело, више за 31,3% у односу на исти период у 2025. години. По непознатом починиоцу евидентирано је 10 кривичних дјела, од чега је осам расвијетљено.
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