Теслићани се сналазе како знају и умију: "Нема воде, постаје неподношљиво"

Аутор:Биљана Стокић
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Десети дан смо без воде. Температуре су екстремно високе. Ово постаје неподношљиво. Тако за АТВ причају мјештани теслићког насеља Вуковача 1 које броји око 60 домаћинстава.
"Ситуација је катастрофална. Али није ово прва година, ово је задњих низ година. Ово се понавља из године у годину. Без воде смо нон-стоп. Само су нам једном довезли цистерну са техничком водом", рекла је Маја Ђурић, насеље Вуковача 1, МЗ Ђулићи, Теслић.
"Ја има пар дана зовем значи, имам бројеве, нико се жив из Водовода не јавља. Стално је линија заузета. (РЕЗ)04:39 Катастрофално је стање, воде нема већ десет дана", рекао је Горан Стевић, насеље Вуковача 1, МЗ Ђулићи, Теслић.
Мјештани се сналазе како знају и умију. Воду за пиће купују, а воду за хигијену доносе у кантама, одакле ко може. Кажу и да ноћу дежурају, јер вода понекад дође тек око два сата послије поноћи, и то на кратко. Тада искористе прилику да се окупају.
"Нас има седморо. Имају мала дјеца,троје дјеце, једно има двије године. Тешко је ради личне хигијене ради купања најтеже. Не можеш будити дијете у два сата ујутро некад дође вода да пробудим дијете да окупамо", рекао је Ненад Ђурић, насеље Вуковача 1, МЗ Ђулићи, Теслић.
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У насељу, на око 4 километра од центра Теслића, подсјећају да су мјештани личним средствима учествовали у изградњи водоводне мреже још прије 22 године. Све је функционисало одлично до посљедњих пар година.
"Не разумијем ове који воде водовод да не направе план редукција. Све градске праонице имају воду, а да се овдје не може направити да знамо да имамо два три сата воду, да урадимо личну хигијену, да машине одраде прање прљавог веша и све што треба", рекао је Мирослав Лазић, насеље Вуковача 1, МЗ Ђулићи, Теслић.
У теслићком Водоводу кажу да су санирали кварове. И то не један, већ три. У ово насеље стиже вода. Додају и да је водоснабдијевање на подручју Теслића отежано због повећане потрошње и учесталих кварова.
"Екипе предузећа су континуирано на терену и раде на отклањању кварова, као и стабилизацији система водоснабдијевања. Кварови се дешавају пуцањем старих цијеви на појединим дијеловима старе мреже ради наглих промјена притиска у систему и ти се кварови појачаном динамиком отклањају", саопштено је из ПКД "РАД" а.д.
А љето је тек почело. Очекује се и долазак већег броја Теслићана из иностранства, па ће потрошња воде бити и већа. Рашће и температура. У теслићком водоводу увјеравају да су у сталном контакту са Градском управом. Заједно доносе планске мјере и активности са циљем санације и унапређења система водоснабдијевања.
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