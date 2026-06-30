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Гајбе Кока-Коле свуд по путу: Несвакидашња незгода у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 16:19

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Просула се Кока-Кола у Витезу
Фото: ГП Маљевац

У БиХ, тачније на магистралном путу кроз Витез, данас је дошло до несвакидашње незгоде када се откачила приколица камиона из које су испадале флаше Кока-Коле.

Због расутог терета и оштећења на путу, саобраћај на овој дионици био је знатно успорен. У кратком временском периоду формирале су се веће колоне возила, а возачи су се кретали отежано и уз опрез, пише "ГП Маљевац".

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"Дана 30.06.2026. године, око 14:20 сати, на магистралном путу М-5 Витез - Каоник, у мјесту Шантићи, општина Витез, догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало теретно моторно возило марке Сканија, којим је управљао Е. В, рођен 1980. године из Витеза", рекли су за "Радиосарајево" из полиције и додали:

"У овој саобраћајној незгоди није било повријеђених особа. Усљед незгоде, из теретног возила се расуо терет, те надлежне путне службе на лицу мјеста врше уклањање расутог терета".

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Након незгоде, саобраћај се на овој дионици магистралног пута М-5 одвијао наизмјенично.

Возачима који се крећу магистралним путем М-5 кроз Витез упућен је апел на додатни опрез, смањену брзину и стрпљење због отежаног одвијања саобраћаја и присуства стакла на коловозу.

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Тагови :

Витез

Саобраћајна незгода

незгода

Кока-Кола

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