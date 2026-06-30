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"Фотографија у служби заштите културе": Документовање споменика Требиња

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 11:01

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Требиње Република Српска
Фото: Pexel/Jocelyn Erskine-Kellie

У оквиру пројекта „Фотографија у служби културе и екологије“, који реализује Удружење грађана „Мостови“, у току су активности документовања националних споменика и културних добара на подручју града Требиња.

Циљ пројекта је да се кроз фотографију евидентира и представи тренутно стање културно-историјског насљеђа, са посебним фокусом на споменике који су изложени пропадању, неадекватном одржавању и негативним утицајима околине.

Кроз теренски рад и ангажовање полазника школе фотографије настаје јединствена фотографска документација која ће послужити као основа за даље активности заштите и промоције културних добара.

Фотографија у овом пројекту није само умјетнички израз, већ средство документовања и јавног заговарања. Визуелним приказом стања споменика желимо скренути пажњу институција, стручне јавности и грађана на потребу систематске заштите културног насљеђа, као и на значај очувања идентитета и историјског памћења локалне заједнице.

Прикупљена фотографска грађа биће представљена кроз каталог који ће садржавати основне податке о споменицима и приказ њиховог тренутног стања. Каталог ће бити достављен релевантним институцијама и кориштен као допринос иницијативама за унапређење заштите културних добара на подручју Требиња.

Документовањем стварног стања културних добара пројекат настоји да допринесе бољем разумијевању проблема њихове заштите и подстакне одговорне институције на предузимање конкретних мјера очувања културног насљеђа Требиња.

Активност се реализује у оквиру Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 3 – РеЛОаД3, који финансира Европска унија, а проводи Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у партнерству са 14 локалних самоуправа, укључујући и Град Требиње који суфинансира пројектe у Требињу, у износу од 35%, наводи се на сајту Града Требиње

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Требиње

фотографија

Фотографија у служби културе и екологије

Умјетници

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