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Град у Српској издваја 700.000 КМ за запошљавање и самозапошљавање

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 16:55

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Новац
Фото: ATV

Из буџета Града Зворник за запошљавање и самозапошљавање биће издвојено 700.000 КМ, за шта су данас потписани уговори.

Уговори су потписани са корисницима подстицаја за запошљавање, самозапошљавање и стручно оспособљавање незапослених лица.

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Средства су додијељена на основу јавних позива које је претходно расписала Градска управа Зворник.

За запошљавање незапослених лица код послодаваца издвојено је 470.000 КМ, чиме ће бити запослена 53 лица код 32 послодавца.

За покретање сопственог посла одобрено је око 140.000 КМ, а подршку је добило 20 незапослених лица која ће започети предузетничку дјелатност или основати привредно друштво у којем ће засновати радни однос са пуним радним временом.

За програм стручног оспособљавања обезбијеђено је око 74.000 КМ, што ће омогућити стручно оспособљавање четири незапослена лица у двије образовне установе.

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Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности града Зворника Биљана Милић рекла је новинарима да је поступак додјеле средстава спроведен у складу са опредјељењем града да континуирано подржава отварање нових радних мјеста, развој предузетништва и јачање локалне привреде.

Она је додала да програм подстицаја за запошљавање, самозапошљавање и стручно оспособљавање Зворник реализује дужи период с циљем смањења незапослености, подршке развоју предузетништва и стварања повољнијег привредног амбијента.

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"Кроз овај вид подршке градског буџета до сада је извјестан број послодавца проширио произвођачке капацитете, а суграђани добили прилику за запослење, стицање радног искуства или покретање сопственог посла", рекла је Милићева, преноси "Срна".

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Тагови :

Зворник

запошљавање

Самозапошљавање

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