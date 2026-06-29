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Завршена хуманитарна акција: Три стана за дјецу свештеника Ненада Митрића

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 16:52

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Хуманитарна акција за дјецу страдалог свештеника из Дервенте Ненада Митрића и његове супруге Недељке је завршена, а обезбијеђена су три стана за троје дјеце.
Фото: РТРС

Хуманитарна акција за дјецу страдалог свештеника из Дервенте Ненада Митрића и његове супруге Недељке је завршена, а обезбијеђена су три стана за троје дјеце.

Станове су обезбиједили привредник из Дервенте Миланко Балешевић на чију иницијативу је покренута акција, предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина" Недељко Елек и лидер СНСД-а Милорад Додик.

Данило, Теодора и Василије родитеље су изгубили у трагичној саобраћајној несрећи почетком априла ове године. Губитак родитеља није могуће надомјестити, али је малишанима могуће осигурати бољу будућност.

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Ријеч је о три стана површине по 55 квадратних метара, са гаражним мјестима, зграда је у изградњи гдје су урађени крупни грађевински радови и то би требало бити завршено.

Након потписивања нотарских уговора у Дервенти речено је да станови не могу бити предмет продаје, хипотеке или залога док дјеца не буду имала 20 година, преноси РТРС.

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Тагови :

Ненад Митрић

Недељка Митрић

Хуманитарна акција

Дјеца

станови

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