Стиже врхунац врућина: Температура до 40 степени, потом пљускови и невријеме

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Републику Српску сутра очекује претежно сунчано и веома вруће вријеме, уз температуру која ће на истоку достизати и 40 степени Целзијусових.
Према прогнози, у првом дијелу дана биће претежно сунчано и вруће, док се од средине дана и током поподнева очекује развој облачности од југозапада ка југу и југоистоку. Облачност ће донијети повремене локалне пљускове са грмљавином, који понегдје могу бити и израженији.
Увече и током наредне ноћи краткотрајни пљускови могући су и понегдје на истоку.
Дуваће слаб до умјерен источни и сјевероисточни вјетар, док у зонама пљускова повремено може бити јак.
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Минимална температура ваздуха биће од 15 до 22 степена, на југу до 25, док ће максимална температура износити од 34 степена на западу до 40 степени на истоку, у вишим предјелима од 28 степени.
У Бањалуци се сутра очекује претежно сунчано и вруће вријеме. Поподне и увече развој облачности само понегдје у широј регији града може донијети краткотрајне пљускове. Минимална температура ваздуха биће око 21, а максимална до 38 степени.
Јака врућина сутра ће захватити и цијели регион. На Балкану су током поподнева могући краткотрајни локални пљускови, али без значајнијег освјежења. Максимална температура у региону кретаће се од 33 степена у Софији до 40 степени понегдје у Републици Српској и Србији.
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Врели талас премјешта се преко Балкана ка истоку и југоистоку Европе, док постепено освјежење стиже са сјеверозапада до Алпа, а затим у сриједу и четвртак и до цијелог Балкана.
По регијама, у Крајини ће у првом дијелу дана бити претежно сунчано и вруће, а од средине дана и током поподнева очекује се развој облачности уз локалне пљускове са грмљавином. У Семберији ће бити претежно сунчано и вруће, а касније поподне облачније, док су увече и током ноћи краткотрајни пљускови могући само понегдје.
У централним и источним предјелима током поподнева очекује се развој облака, прво на југоистоку, који ће донијети повремене локалне пљускове са грмљавином. У Херцеговини ће такође бити претежно сунчано и вруће, а послије подне могући су локални пљускови са грмљавином.
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У сриједу ће бити сунчано и вруће уз промјенљиву облачност. Поподне се очекује јачи развој облачности на југу и западу, уз повремену кишу и пљускове са грмљавином. Локално су могуће и непогоде уз јаче пљускове, јак вјетар, а понегдје и град. У ноћи ка четвртку на сјеверу се очекују јачи пљускови са грмљавином, уз јаче непогоде и јак до олујни вјетар.
Освјежење стиже у четвртак, када се очекују киша и јачи пљускови са грмљавином, који ће се током јутра ширити од сјевера и запада ка истоку. Очекују се и локалне непогоде уз јак до олујни вјетар, а понегдје је могућа и појава града. На југу ће бити углавном суво или само понегдје уз краткотрајне пљускове.
У петак ће ујутру бити облачно, на истоку уз слабу кишу, док се током дана очекују сунчани периоди уз промјенљиву облачност. Биће топло, али без врућина.
Биометеоролошка ситуација сутра ће неповољно утицати на хроничне болеснике и осјетљиве особе. Због врло топлог времена и високог УВ индекса свима се савјетују опрез, смањење физичких активности и избјегавање боравка на сунцу у периоду од 10 до 18 часова.
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