Logo

Топлотни удар у Хрватској: Упаљен црвени метеоаларм

29.06.2026 10:03

Коментари:

0
Pриморски град Ровињ, у Хрватској, са култном црквом Свете Еуфемије и лучким пејзажима.
Фото: Ramon Karolan/Pexels

Већи дио Хрватске налази се данас под црвеним метеоролошким алармом због екстремних врућина, а температуре у појединим подручјима достизаће и 40 степени Целзијуса, саопштио је Државни хидрометеоролошки завод.

Највиша дневна температура кретаће се углавном између 34 и 39 степени, а у појединим дијеловима земље могуће су и вриједности око 40 степени.

Црвени аларм, који означава врло велику опасност од топлотних таласа, проглашен је за осјечку, загребачку, карловачку, книнску, ријечку, сплитску и дубровачку регију, док је за госпићку регију на снази наранџасто упозорење.

Рано јутрос највиша температура забиљежена је у Ријеци 29 степени, Сплиту 28, док је на Рабу измјерено 27 степени.

Већ јутрос у 7.00 часова у Сењу је температура достигла 32 степена.

учионица школа клупе

Србија

Цијела Србија прича о њима: Браћа из Новог Пазара остварила успјех какав се ријетко памти

Метеоролози упозоравају да је у појединим дијеловима унутрашњости и Далмације могућ развој локалних пљускова са грмљавином и краткотрајно јаким вјетром, док ће вјетар на Јадрану бити променљив, уз повремену буру и југозападне вјетрове током дана.

Метеоролози најављују да би први пад температуре могао да услиједи почетком јула.

Према тренутним прогнозама, након краткотрајног освјежења, средином мјесеца поново се очекује повратак високе температуре.

Подијели:

Тагови :

топлотни удар

Хрватска

топлотни талас

Коментари (0)

Прочитајте више

глумица Сриједа, филмови и серије Холивуд

Сцена

Глумица због сцене завршила у болници: Прекинуто снимање

1 ч

0
Комби аустријске полиције.

Хроника

Пијани возач из БиХ покушао проћи кроз саобраћајну блокаду: Користи лажну ротацију

1 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Мексички „Бетмен“ хвата крадљивце мотора и лијепи их на стубове

1 ч

0
Дуел БиХ и САД-а међу четири најскупље утакмице нокаут фазе

Фудбал

Дуел БиХ и САД-а међу четири најскупље утакмице нокаут фазе

1 ч

0

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Свијет

Мексички „Бетмен“ хвата крадљивце мотора и лијепи их на стубове

1 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Старцу (86) цариници на аеродрому отворили кофер и и пронашли скоро пет килограма кокаина

1 ч

0
Акција у Русији: Приведен мушкарац који је планирао напад на синагогу

Свијет

Акција у Русији: Приведен мушкарац који је планирао напад на синагогу

2 ч

0
Војска војници парада

Свијет

Двоје дјеце с Балкана пронађено мртво близу војне базе: Тијела су била укочена, на кожи опекотине

2 ч

0

  • Најновије

11

28

Стиже врхунац врућина: Температура до 40 степени, потом пљускови и невријеме

11

22

Почео састанак о обиљежавању 34 године од страдања Срба у средњем Подрињу и Бирчу

11

20

Мајка и њен 18 дана стар син извучени из рушевина: "То ме је мотивисало да останем будна"

11

17

Мора вратити новац студентима: Денис Прцић осуђен на три године затвора

11

15

Лидл стиже на још једну локацију у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима