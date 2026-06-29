Топлотни удар у Хрватској: Упаљен црвени метеоаларм

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Већи дио Хрватске налази се данас под црвеним метеоролошким алармом због екстремних врућина, а температуре у појединим подручјима достизаће и 40 степени Целзијуса, саопштио је Државни хидрометеоролошки завод.
Највиша дневна температура кретаће се углавном између 34 и 39 степени, а у појединим дијеловима земље могуће су и вриједности око 40 степени.
Црвени аларм, који означава врло велику опасност од топлотних таласа, проглашен је за осјечку, загребачку, карловачку, книнску, ријечку, сплитску и дубровачку регију, док је за госпићку регију на снази наранџасто упозорење.
Рано јутрос највиша температура забиљежена је у Ријеци 29 степени, Сплиту 28, док је на Рабу измјерено 27 степени.
Већ јутрос у 7.00 часова у Сењу је температура достигла 32 степена.
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Метеоролози упозоравају да је у појединим дијеловима унутрашњости и Далмације могућ развој локалних пљускова са грмљавином и краткотрајно јаким вјетром, док ће вјетар на Јадрану бити променљив, уз повремену буру и југозападне вјетрове током дана.
Метеоролози најављују да би први пад температуре могао да услиједи почетком јула.
Према тренутним прогнозама, након краткотрајног освјежења, средином мјесеца поново се очекује повратак високе температуре.
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