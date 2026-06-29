Двоје дјеце с Балкана пронађено мртво близу војне базе: Тијела су била укочена, на кожи опекотине

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Двоје дјеце пронађено је мртво у аутомобилу у селу Ксилофагу на Кипру. Трагедија се догодила у суботу увече у селу у округу Фамагуста, који спада под јурисдикцију британске војне базе Дхекелиа.
Жртве су брат и сестра, узраста осам и 10 година, који су допутовали из Бугарске да летњи распуст проведу са оцем.
Према ријечима градоначелника Ксилофагуа, Георгија Јулијаноса, трагедија се догодила када су отац и његова партнерка кренули на посао у суботу ујутру. Вјерује се да су дјеца потом ушла у аутомобил паркиран у близини и, из још увијек нејасних разлога, остала закључана унутра. Аутомобил је остављен напољу, близу стамбеног комплекса.
Пријава о двоје дјеце без свијести поднијета је полицији у британској бази убрзо послије 18 часова. Полицијске и медицинске екипе су одмах послате на лице мјеста.
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По доласку, болничари су констатовали да су тијела укочена, што указује да је смрт наступила сатима прије него што су пронађена. На кожи дјеце су се такође видјеле површинске опекотине изазване дужим излагањем високим температурама у затвореном аутомобилу.
Двоје дјеце је превезено у болницу, гдје су љекари само констатовали смрт. Према првим извјештајима, узрок је гушење и топлотни удар усљед екстремне температуре. Чека се судско-медицински преглед и обдукција, којима ће бити утврђен тачан узрок смрти.
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Након инцидента, отац дјеце и његова партнерка су ухапшени због сумње да су починили кривично дјело из нехата које је проузроковало смрт.
Истражитељи испитују сведоке и рођаке како би утврдили тачан редослијед догађаја и како су дјеца завршила закључана у аутомобилу.
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