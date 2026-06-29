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Савезник Хезболаха: Предсједник либанског парламента одбацио споразум с Израелом

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 08:25

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Савезник Хезболаха: Предсједник либанског парламента одбацио споразум с Израелом

Предсједник либанског парламента и кључни савезник Хезболаха Набих Бери оштро је одбацио предложени трилатерални оквирни споразум између Либана, Израела и Сједињених Америчких Држава (САД), поручивши да он у садашњем облику неће проћи.

У званичном саопштењу које је објавила његова политичка странка, Бери је био јасан у ставу да Либан неће поклекнути под притисцима који долазе кроз овај дипломатски приједлог.

„Овај споразум неће проћи и неће бити проведен у свом садашњем облику. Ово је споразум 'диктата', а не споразум који чува и гарантује права Либана“, поручио је Бери.

Предложени трилатерални оквирни споразум замишљен је као документ који би требало да отвори пут трајном миру између Либана и Израела.

Међутим, главна препрека и тачка спотицања лежи у условима који су стављени пред Бејрут.

Наиме, споразум условљава потпуно повлачење израелских снага с либанске територије претходним разоружавањем Хезболаха.

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Тагови :

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