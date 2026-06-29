САД и Иран пристали обуставити нападе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе и Иран постигли су договор о обустави међусобних напада, рекао је високи амерички званичник за „Аксиос“ (Axios), портал близак Бијелој кући. Исти извор, који је остао анониман, тврди да обје стране планирају састанак у уторак у главном граду Катара како би ријешиле спор око Ормуског мореуза.
Подсјетимо, примирје Ирана и САД-а ступило је на снагу прије једва 11 дана, а већ се озбиљно пољуљало након нових узајамних удара и отворених пријетњи предсједника Доналда Трампа да ће поново покренути рат и „довршити посао“.
Нови талас сукоба избио је због потпуно различитих тумачења меморандума о разумијевању којим је рат требало да буде окончан, а највећи камен спотицања су правила која важе за пловидбу Ормуским мореузом, којим у мирнодопским условима пролази петина свјетске нафте.
„Одлучили смо да зауставимо све борбене активности“, изјавио је високи амерички званичник за Аксиос, користећи војни термин за ваздушне ударе и друге облике оружаних напада.
Други амерички извор потврдио је за Аксиос да ће се обје стране „за сада“ повући и да „бродови могу слободно пловити“ док се настављају технички преговори. Оба извора из америчке администрације, као и трећи упућени извор, потврдили су да је састанак заказан за уторак.
Подсјетимо, према поменутом меморандуму, Иран се обавезао да ће уложити максималне напоре како би обезбиједио сигуран пролаз комерцијалних бродова кроз мореуз, док је Вашингтон заузврат укинуо блокаду иранских лука.
Током преговора који су прошле седмице одржани у Швајцарској, америчка делегација предвођена потпредсједником Џеј Ди Венсом договорила је с Техераном успостављање директне телефонске линије између америчке војске и Иранске револуционарне гарде ради лакше координације поморског саобраћаја.
Међутим, та „врућа линија“ до суботе још није пуштена у рад, што је Иран искористио да поново почне захтијевати од страних бродова да координишу свој пролаз с њиховим властима.
Разговори предвиђени за уторак првобитно су требало да буду одржани у Швајцарској, с фокусом на ирански нуклеарни програм, рекао је извор за Аксиос. Ипак, нагла ескалација на терену премјестила је преговоре на нову локацију у Катару и потпуно промијенила приоритет тема, стављајући у први план кризу у Ормуском мореузу.
Очекује се да ће на овим разговорима учествовати Ник Стјуарт, шеф америчког техничког тима, што су потврдили владини и независни извори, док из Бијеле куће за сада нису одговорили на упите за коментар о новонасталој ситуацији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
28
11
22
11
20
11
17
11
15
Тренутно на програму