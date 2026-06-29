Еустахио у надокнади послао Канаду у осмину финала Мундијала

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Канаде пласирали су се у осмину финала Свјетског првенства победом од 1:0 над Јужном Африком.
Канада је заслужено славила и први пут у историји стигла до тријумфа у нокаут фази Мундијала, након што претходно никада није прошла ни групу.
Екипа Џесија Марша је била много бољи ривал, нарочито у другом дијелу, а све су крунисали у другом минуту надокнаде поготком Еустахија.
Од првог минута Канађани су преузели иницијативу и чешће боравили на половини противника. Већ у 22. минуту Дерек Корнелијус је послије прекида шутирао главом, али је голман Јужне Африке Ронвен Вилијамс одлично интервенисао.
Канада је наставила да притиска и до краја првог полувремена пропустила још неколико добрих прилика. Најближи поготку био је Тајон Бјукенан у 44. минуту, али је Вилијамс још једном показао одличне рефлексе и сачувао своју мрежу.
Претходно је Модиба избацио лопту са гол линије после покушаја Бомбита, који је већ видио у мрежи.
Јужна Африка је у првом дијелу претила углавном ударцима са дистанце, а најопаснији био је Тебохо Мокоена, чији је покушај са више од двадесет метара завршио у наручју Максима Крепоа.
У наставку је Канада наставила са нападима. Танитолува Олувасеји и Џонатан Дејвид пропустили су двије велике прилике средином другог полувремена, а Ронвен Вилијамс је поново био најзаслужнији што је резултат остао непромијењен.
С друге стране, Јужна Африка је најбољу прилику имала у 85. минуту, када је Освин Аполис после соло продора снажно шутирао са ивице казненог простора, али је Крепо одличном интервенцијом спријечио вођство афричке селекције.
Када се чинило да ће меч бити окончан без побједника, Канада је стигла до гола вриједног три бода. Послије одбијене лопте на ивици шеснаестерца, Стивен Еустахио је најбоље реаговао и прецизним ударцем погодио доњи лијеви угао гола за коначних 1:0.
Канада је током читавог сусрета имала више удараца ка голу ривала и била опаснија у завршници, док је Јужна Африка дисциплинованом игром и добрим интервенцијама голмана Вилијамса дуго одолевала притиску.
Пред више од 69.000 гледалаца, Канађани су тако стигли до важне побједе у драматичној завршници, док ће Јужна Африка пропуштене прилике и примљени погодак у надокнади времена дуго памтити.
Канада ће у осмини финала играти против бољег из дуела између Марока и Холандије.
(РТС)
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