Вицо Зељковић о мечу са САД: Уз добру дефанзиву и контре БиХ има шансу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Вицо Зељковић, предсједник Н/ФС БиХ, говорио је, ексклузивно, за АТВ о досадашњем току Свјетског првенства.
Зељковића је наш позив затекао у Солт Лејк Ситију, а на самом почетку разговора упутио је Видовданску честитку свим православним вјерницима.
„На самом почетку, желим да свим грађанима Републике Српске, свим Србима гдје год да живе, свим православним вјерницима честитам Видовдан, један од наших највећих празника. Иако сам овдје због обавеза на Свјетском првенству у Америци, драго ми је што овдје постоји и егзистира наша Српска православна црква, тако да ћу, ако Бог да након овог укључења, отићи овдје на свету литургију и причестити се и желим на тај начин иако сам далеко од своје куће и породице да обиљежим на један достојанствен начин Видовдан“, рекао је Зељковић.
Први човјек бх. фудбала присутан је на Свјетском првенству од првог дана, а истиче да је репрезентација БиХ направила велики успјех пласманом у нокаут фазу.
„Није било лако, свих ових протеклих година, носити притисак, који је био огроман, уз разноразна оспоравања и све друге проблематике које имамо, али успјели смо на крају да изгурамо и да се издигнемо и остваримо спортски резултат, који ће сигурно много значити за фудбал у Босни и Херцеговини“, поручио је Зељковић.
Фудбалере БиХ у првој рунди нокаут фазе очекује дуел са репрезентацијом САД-а.
„Американци су благи фаворити у том мечу, а у фудбалу и самом спорту, никада се унапријед не смијете предати. Сигурно је да одређене шансе постоје и да уколико се добро припремимо, у шта не сумњам, да ћемо имати своју прилику. Игра се једна утакмица, а тада је све могуће. Сједињене Америчке Државе имају квалитетну репрезентацију, али нису у самом врху свјетског фудбала. Уз нашу добру игру на обје стране терене, добру дефанзиву и контра нападе, сматрам да их итекако можемо угрозити.“ рекао је Зељковић
Пласманом у нокаут фазу, каже Зељковић, већ је остварен велики резултат који ће бити замајац за даљи развој фудбала на овим просторима.
.„Ово ће бити један јак мотор за даљи развој фудбала како у БиХ тако и у Републици Српској јер послије овог Свјетског првенства када сумирамо утиске и када видимо и шта смо све зарадили, сигурно да ћемо да наставимо да радимо различите развојне и инфраструктурне пројекте широм Републике Српске и БиХ. Ово је добро за све људе, који се баве фудбалом и сигурно један мотив за оно што слиједи у будућности“, поручује Зељковић.
Осврнуо се и на саму организацију Свјетског првенства која, како каже, заслужује чисту десетку.
Фудбал
Вицо Зељковић се огласио након успјеха БиХ
„Ово је прије свега један велики спектакл. Може се примјетити да су сви детаљи у организацији, од дана када играте, када долазите у хотел, дочека на самом аеродрому, беспријекорно испланирани и до танчина спроведени у дјелу. Посебне су линије на аеродрому, дакле, нема чекања. Када се иде од аеродрома до хотела, полицијски ескорт је ту, улице су блокиране за несметан пролаз. Они праве од тога један посебан догађај и заиста је лијепо бити дио свега овога. Домаћини су се потрудили да организацију подигну на највиши могући ниво и заслужују све похвале.“ каже Зељковић
Фудбал није водећи спорт у Сједињеним Америчким Државама, али је током Мундијала преузео примат.
„Знамо да су овдје амерички фудбал, хокеј, бејзбол и кошарка много популарнији од фудбала, али су сада успјели све да прилагоде фудбалу на онај „европски“ начин који је нама познат. У сваком граду се осјети добра атмосфера и сви нестрпљиво очекују утакмице.“ рекао је Зељковић
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.