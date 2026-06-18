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Огласио се Вицо Зељковић: Нестрпљив сам, али остајемо фокусирани

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 21:25

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Един Џеко и Вицо Зељковић
Фото: Н/ФС БИХ

Предсједник Фудбалског савеза Босне и Херцеговине Вицо Зељковић огласио се уочи утакмице Босне и Херцеговине против Швајцарске.

Истакао је да са нестрпљењем очекује меч на једном од најмодернијих стадиона, који оставља снажан утисак.

Нагласио је да амбијент додатно подиже значај овог сусрета.

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"Са нестрпљењем очекујемо почетак утакмице против Швајцарске на једном од најмодернијих стадиона на свијету, који заиста оставља посебан утисак", рекао је и додао:

"У нашем тиму осјети се много самопоуздања и позитивне енергије. Надамо се добром резултату који би нам отворио врата наредне рунде, али остајемо чврсто на земљи и фокусирани на оно што нас чека на терену. Сретно, момци", стоји у објави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Швајцарска БиХ

Вицо Зељковић

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбалска репрезентација БиХ

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