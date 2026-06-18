Огласио се Вицо Зељковић: Нестрпљив сам, али остајемо фокусирани

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Фудбалског савеза Босне и Херцеговине Вицо Зељковић огласио се уочи утакмице Босне и Херцеговине против Швајцарске.
Истакао је да са нестрпљењем очекује меч на једном од најмодернијих стадиона, који оставља снажан утисак.
Нагласио је да амбијент додатно подиже значај овог сусрета.
Србија
Да ли је ова језива реченица дјечака убице најавила масакр у ''Рибникару''
"Са нестрпљењем очекујемо почетак утакмице против Швајцарске на једном од најмодернијих стадиона на свијету, који заиста оставља посебан утисак", рекао је и додао:
"У нашем тиму осјети се много самопоуздања и позитивне енергије. Надамо се добром резултату који би нам отворио врата наредне рунде, али остајемо чврсто на земљи и фокусирани на оно што нас чека на терену. Сретно, момци", стоји у објави.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
06
21
52
21
48
21
36
21
32
Тренутно на програму