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Добре вијести за Змајеве: Тежак ударац за Швајцарску пред БиХ

Аутор:

АТВ редакција
18.06.2026 18:02

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Мурат Јакин и Ремо Фројлер
Фото: Tanjug/Peter Klaunzer/Keystone via AP

Велики проблеми задесили су фудбалску репрезентацију Швајцарске пред њихов вечерашњи меч са Босном и Херцеговином, пошто се њихов селектор Мурат Јакин разболио и потенцијално би могао да пропусти овај сусрет због здравственог стања.

Наиме, њега су према писању швајцарских медија задесили изненадни здравствени проблеми, тако да би због њих могао да пропусти овај резултатски веома важан меч.

Сви тимови у Групи Б имају по један освојен бод послије првог кола, па апсолутно ништа није ријешено.

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Швајцарски лист "20 минутен" наводи да је Мурат Јакин провео непроспавану и тешку ноћ и да има вирусну инфекцију.

Нема сумње да би његово одсуство било огроман ударац за тамошњу репрезентацију, прије свега због фокуса на сваки детаљ. Медији подсјећају да се Јакин разболио и прошли пут када је био у САД да обиђе камп.

Очигледно је да је здравље главна бољка Швајцарске. И на прошлом Мундијалу у Катару су Нико Елведи и Јан Зомер морали да пропусте одлучујући меч са Србијом, али су на крају прошли даље. Са друге стране, Силван Видмер тада није играо осмину финала против Португала.

(Телеграф)

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Тагови :

Мурат Јакин

Швајцарска

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Фудбалска репрезентација БиХ

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