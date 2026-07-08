Упокојио се монах Јелисеј

Аутор:АТВ редакција
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Данас, 8. јула, упокојио се у Господу монах Јелисеј (Радановић), сабрат манастира Острог.
Света заупокојена литургија служиће се сутра, 9. јула у Цркви Светог Јована Крститеља - Јован До, са почетком у 8 сати.
Опело ће се служити истог дана у 11 сати, а након тога, у 12 сати обавиће се чин сахране на монашком гробљу метоха Јованов До.
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