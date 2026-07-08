Logo

Упокојио се монах Јелисеј

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 22:47

Коментари:

0
Упокојио се монах Јелисеј
Фото: mitropolija.com

Данас, 8. јула, упокојио се у Господу монах Јелисеј (Радановић), сабрат манастира Острог.

Света заупокојена литургија служиће се сутра, 9. јула у Цркви Светог Јована Крститеља - Јован До, са почетком у 8 сати.

Монах Јелисеј
Монах Јелисеј

Опело ће се служити истог дана у 11 сати, а након тога, у 12 сати обавиће се чин сахране на монашком гробљу метоха Јованов До.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

монах Јелисеј Радановић

Коментари (0)

Прочитајте више

Почели су нови удари САД на Иран!

Свијет

Почели су нови удари САД на Иран!

33 мин

0
Кристијан Голубовић ријалити учесник

Сцена

Кристијан Голубовић испричао како је онесвијестио таксисту једним шамаром

47 мин

0
"Формирана купола": У Европу стиже дуготрајан топлотни вал, на Балкану преко 40 степени

Свијет

"Формирана купола": У Европу стиже дуготрајан топлотни вал, на Балкану преко 40 степени

48 мин

0
Потрес у Португалу: Роналдо отишао, Мартинез смијењен

Фудбал

Потрес у Португалу: Роналдо отишао, Мартинез смијењен

51 мин

0

Више из рубрике

Море

Регион

Морско створење престравило купаче на познатом љетовалишту: Упућен хитан апел

8 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ухапшена тројица Хрвата: Брутално претукли двојицу држављана Србије

9 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Регион

Црногорац ухваћен у "аудију" који тражи Њемачка

9 ч

0
Плажа

Регион

Уклети призори на обали: Популарно љетовалиште празно, гдје су туристи?

10 ч

0

  • Најновије

22

52

Акција у Њемачкој: На мети радници из БиХ

22

47

Упокојио се монах Јелисеј

22

29

Почели су нови удари САД на Иран!

22

15

Кристијан Голубовић испричао како је онесвијестио таксисту једним шамаром

22

14

"Формирана купола": У Европу стиже дуготрајан топлотни вал, на Балкану преко 40 степени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима