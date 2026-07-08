Акција у Њемачкој: На мети радници из БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Службеници царинске испоставе Улм кренули су јутрос, 8. јула, у велику акцију против рада на црно на њемачким градилиштима.
Током опсежне рације на различитим градилиштима у Тибингену и Ројтлингену откривени су случајеви рада на црно и социјалне преваре. Провјером личних докумената и уговора о раду идентификовани су грађевински радници који раде илегално или без важеће боравишне дозволе.
Цариници су са својим тимом контролисали и градилиште у Тибингену. Ради се о изградњи велике очне клинике у којој је у току унутрашње уређење. Током рације у комплексној згради цариници су пажљиво претражили сваки спрат да би провјерили све раднике, јер се дешавало да се илегални радници сакрију негдје на градилишту док не прође контрола.
Овдје су приликом контроле открили чак 12 радника код којих се појавила сумња да раде на црно.
Након детаљне контроле личних докумената, цариницима је „за око“ запао радник из Босне и Херцеговине, који овдје ради као електричар.
С обзиром да радник из БиХ није говорио њемачки, на градилиште у Тибингену доведен је и преводилац царине. Провјером радног односа и боравишне дозволе утврђено је да је он илегално радио у Њемачкој. Цариници су његове податке прослиједили тужилаштву, након чега ће бити покренут кривични поступак, преносе Независне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
4 ч0
Регион
9 ч0
Свијет
10 ч0
Свијет
33 мин0
Свијет
48 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму