Драма у Њемачкој: Хрватски држављанин (16) ножем ранио двије ученице

Аутор:АТВ редакција
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У баварском граду Шонгау у гимназији, шеснаестогодишњи хрватски држављанин ножем је ранио двије тринаестогодишње дјевојчице.
Ово су информације Билда.
Баварски министар унутрашњих послова Јоахим Херман изјавио је да је осумњичени раније био на психијатријском лијечењу, као и да је донедавно живио са родитељима. Он није желио да потврди информације да је тинејџер бивши ученик школе, наводећи да се то још провјерава.
"Постоје индиције да је осумњичени и раније скретао пажњу на себе због пријетњи насиљем", рекао је Херман.
Баварски министар унутрашњих послова Јоахим Херман изјавио је да је осумњичени раније био на психијатријском лијечењу. Он није желио да потврди информације да је тинејџер бивши ученик гимназије, наводећи да се та околност још провјерава.
"Постоје индиције да је осумњичени и раније скретао пажњу на себе због пријетњи насиљем", рекао је Херман.
Према његовим ријечима, шеснаестогодишњак је хрватски држављанин који је донедавно живио са родитељима.
Напад се догодио током редовне наставе у гимназији у Шонгауу, граду југозападно од Минхена. Двије тринаестогодишње ученице задобиле су убодне ране, али према информацијама њемачких власти нису животно угрожене.
Полиција је саопштила да за сада нема назнака да је у нападу учествовао још неко.
"Тренутно полазимо од претпоставке да је починилац дјеловао сам. Нема индиција да је имао саучеснике", навела је Полицијска управа Горње Баварске Југ.
Током потраге за осумњиченим био је ангажован и полицијски хеликоптер, док истражиоци настављају да утврђују мотив напада и провјеравају да ли је тинејџер био садашњи или бивши ученик школе.
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