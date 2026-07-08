Аутор:АТВ редакција
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Родитељи дјевојчице Рејхан Мушановић, која је преминула 2. јула у петој години живота, огласили су се потресном објавом на друштвеним мрежама, у којој су изнијели тешке оптужбе.
Подсјетимо, дјевојчица је у четвртак, 2. јула, у бесвјесном стању превезена у Кантоналну болницу Зеница, гдје су љекари, упркос свим напорима, могли само да констатују смрт.
Како је раније за портал Радиосарајево.ба потврдила портпаролка МУП-а Зеничко-добојског кантона Лејла Екиновић, о случају је обавијештен дежурни тужилац, који је наложио обдукцију како би се утврдио тачан узрок смрти.
У емотивној објави родитељи наводе да је обдукција обављена у Универзитетском клиничком центру Тузла на захтјев главне начелнице и конзилијума љекара, који су, како тврде, били шокирани стањем у којем је дјевојчица стигла.
Родитељи тврде да су током претходних дана обилазили више здравствених установа у Брчком, али да, упркос видљиво тешком стању дјевојчице, нису урађене додатне дијагностичке претраге нити су предузете хитне мјере лијечења.
Мајка наводи да је дјевојчица првобитно прегледана и враћена кући уз терапију и увјеравања да ће се стање побољшати.
Како тврди, оток лица и усне шупљине убрзано се погоршавао, дијете више није могло нормално да дише, гута ни говори, а у устима су се појавиле ране, крварење и гнојне промјене.
„Постоји много тога што се догодило у тако кратком времену. Срећа је што сам све документовала и снимала јер сам дубоко у себи осјећала да нешто није у реду“, написала је мајка.
Родитељи наводе да су у Тузли урађена два бриса, након којих је, како тврде, утврђено присуство бактерије стрептококус пнеумоније (Streptococcus pneumoniae), односно пнеумокока.
Према њиховим ријечима, управо је та инфекција, која се, како тврде, веома брзо развијала, довела до наглог погоршања здравственог стања и отказивања органа.
У објави су позвали родитеље да обрате пажњу на симптоме код дјеце те навели да би, према информацијама које су добили, код оваквих симптома требало правовремено урадити брис грла ради утврђивања узрочника инфекције.
На крају објаве родитељи поручују да неће одустати од борбе за, како наводе, утврђивање одговорности.
„Заклела сам се да нећу стати док не испуним обећање својој цурици, а то је да више ниједно дијете не умре и да ниједан родитељ не доживи оно што смо ми доживјели“, написала је мајка.
Изразили су и разочарање што, како тврде, из појединих здравствених установа након смрти њихове кћерке нису добили ни израз саучешћа.
Подсјећамо, након завршене обдукције, јавности је саопштено да је смрт дјевојчице наступила природним путем.
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