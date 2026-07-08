Logo

ФК Борац на корак од великог играчког појачања

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 19:26

Коментари:

0
ФК Борац
Фото: ATV

ФК Борац закорачио је у нову сезону европским ремијем са Левским на старту квалификација за Лигу шампиона.

АТВ сазнаје да би у бањалучки клуб ових дана требало да стигне ново играчко појачање у везном реду.

Преговори се приводе крају, а фудбалер са богатим интернационалним искуством требало би да буде од велике помоћи “црвено плавима” на путу ка остварењу свих циљева.

Уколико све протекне у најбољем реду, ФК Борац би новог играча могао да региструје већ за наступ у наредном колу европских квалификација, а у Платоновој се надају да ће то да буде у оним за Лигу шампиона.

У друго коло “црвено плаве” води побједа у Софији, а у супротном свој европски пут настављају у борби за групну фазу Конференцијске лиге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

појачање

Коментари (0)

Прочитајте више

Дивљање навијача Левског у Бањалуци

Фудбал

Дивљање Бугара у Бањалуци: Насртали на полицију, хтјели да провале ограду

9 ч

1
Цвијановић: Празник фудбала у Бањалуци, Борац одиграо утакмицу за понос

Фудбал

Цвијановић: Празник фудбала у Бањалуци, Борац одиграо утакмицу за понос

13 ч

5
Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

Фудбал

Додик: Сва наша улагања у клуб дају резултат, сто година славимо побједнички

21 ч

0
Капитен Борца Синиша Саничанин даје изјаву медијима након ремија против Левског из Софије, 7. јула 2026. године.

Фудбал

Саничанин: Показали смо да можемо да играмо против Левског, надамо се позитивном исходу

21 ч

0

Више из рубрике

Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!

Фудбал

Крај и за Далића: Више није селектор Хрватске!

3 ч

0
ФИФА разматра повратак Русије!

Фудбал

ФИФА разматра повратак Русије!

5 ч

0
Душан Влаховић из Јувентуса у акцији током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Јувентуса, у Милану, Италија, недјеља, 26. априла 2026.

Фудбал

Влаховић промијенио мишљење, жели да остане

5 ч

0
Дивљање навијача Левског у Бањалуци

Фудбал

Дивљање Бугара у Бањалуци: Насртали на полицију, хтјели да провале ограду

9 ч

1

  • Најновије

20

56

Породична драма у Београду завршила смрћу: Полиција истражује околности трагедије

20

46

Европска ноћ на "Градском": Реми Борца и Левског, одлука пада у Софији

20

44

Тежак жријеб за Игокеу у ФИБА Лиги шампиона

20

42

Пилот у Аргентини бацио се из авиона усред лета, ученици рекао "само настави"

20

16

Најстарији пензионер у ФБиХ има 103 године

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима