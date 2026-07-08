ФК Борац на корак од великог играчког појачања

Аутор:АТВ редакција
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ФК Борац закорачио је у нову сезону европским ремијем са Левским на старту квалификација за Лигу шампиона.
АТВ сазнаје да би у бањалучки клуб ових дана требало да стигне ново играчко појачање у везном реду.
Преговори се приводе крају, а фудбалер са богатим интернационалним искуством требало би да буде од велике помоћи “црвено плавима” на путу ка остварењу свих циљева.
Уколико све протекне у најбољем реду, ФК Борац би новог играча могао да региструје већ за наступ у наредном колу европских квалификација, а у Платоновој се надају да ће то да буде у оним за Лигу шампиона.
У друго коло “црвено плаве” води побједа у Софији, а у супротном свој европски пут настављају у борби за групну фазу Конференцијске лиге.
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