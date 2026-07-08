Дивљање Бугара у Бањалуци: Насртали на полицију, хтјели да провале ограду

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Борца и Левског одиграли су неријешено у првој утакмици првог преткола Лиге шампиона.
Резултат је на крају гласио 1:1, иако су сви Левски сматрали великим фаворитом.
Одавно трибине на Градском стадиону нису биле пуније. Гости су имали такође велику подршку, а у једном тренутку умало није дошло до већих нереда.
Бугари су у једном моменту кренули и насртали на полицију и покушали да провале ограду.
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