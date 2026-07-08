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Необична интервенција у Бањалуци: Ватрогасци ловили слијепог миша

Аутор:

Стеван Лулић
08.07.2026 12:59

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Шишмиши
Фото: Pexels/Photo by Daniel Higuita Tamayo

Припадници Ватрогасно-спасилачке бригаде Бањалука у току јучерашњег дана имали су више интервенција, а једна је била крајње необична.

Мало мање од сат времена прије поноћи бањалучки ватрогасци су уклањали слијепог миша из стана на Булевару Степе Степановића.

Ватрогасци су интервенисали и због уклањања откинутог цријепа са крова у Улици Симеуна Ђака, као и због отварања стана у Улици Браће Југовића.

У Улици Пиланска уклањали су стабло, док су на Градском стадиону пружали обезбјеђење током одигравања утакмице.

Касно синоћ имали су и интервенцију због цурења плина у објекту на Булевару српске војске.

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Тагови :

Слијепи миш

Шишмиш

Бањалука

Ватрогасци Бањалука

Ватрогасци

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