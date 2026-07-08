Ухапшена тројица Хрвата: Брутално претукли двојицу држављана Србије

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Пули пронашла је и ухапсила тројицу држављана Хрватске који су у Медулину претукли двојицу мушкараца из Србије.
Они су задобили лакше повреде, а у нападу је теже повреде задобио и држављанин Хрватске, саопштено је из истарске Полицијске управе.
Полиција је, поступајући по дојави о сукобу на улици у Медулину, утврдила да су осумњичени пришли држављанима Србије и Хрватске и да су се након краће свађе потукли.
Деветнаестогодишњак је шаком у главу ударио 31-годишњег хрватског држављанина, који је од ударца пао.
Затим је са 18-годишњаком задао више удараца 33-годишњем држављанину Србије, који је пао на земљу, те су наставили да га туку.
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У међувремену, други 19-годишњак је оборио на земљу 24-годишњег држављанина Србије, а онда су га сва тројица осумњичених ударали ногама и рукама по тијелу и глави.
Сва тројица се сумњиче за кривична дјела тешке повреде у покушају, а један од деветнаестогодишњака и за кривично дјело наношења тешке повреде.
Двојица су приведена синоћ, један јутрос, а по завршетку криминалистичке обраде спроведени су у притвор у истарској Полицијској управи, преноси Срна.
Против њих се бити поднесена кривична пријава надлежном тужилаштво, а полиција наставља да утврђује околности догађаја.
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