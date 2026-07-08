Бред Пит позирао за друштвене мреже са 29 година млађом љепотицом

Аутор:АТВ редакција
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Холивудски глумац Бред Пит (62) и његова дјевојка, Инес де Рамон (33), били су међу хиљаду званица на раскошном вјенчању Тејлор Свифт и Тревиса Келсија.
Иако још увијек нема никаквих фотографија младе, све је успјела да задржи у тајности, званице на Инстаграму дијеле своје фотографије.
Тако су Инес и Бред осванули на мрежама, што је уједно њихова прва заједничка фотографија на Инстаграму, захваљујући фризерки Лаури Занолети, која их је објавила.
"Мој најдражи љубавни пар", написала је Лаура у опису.
Како се види на фотографијама, обоје су били савршено стилизовани. Бред је одабрао елегантно црно одијело, док је Инес била у чипкастој црној хаљини са спуштеним бретелама.
Бред Пит и Инес де Рамон су своју љубавну причу започели још 2022. године, а иако су се од почетка трудили да не откривају никакве детаље о себи, сваки њихов корак је привлачио све више пажње.
Однедавно и званично живе заједно, а како извори блиски пару тврде, веза им је јако озбиљна, преноси Супержена.
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