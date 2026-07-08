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Бред Пит позирао за друштвене мреже са 29 година млађом љепотицом

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 14:51

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Амерички глумац Бред Пит и његова партнерка Инес де Рамон аплаудирају уочи финалног тениског меча на Отвореном првенству Француске у Паризу, субота, 6. јуна 2026
Фото: AP Photo/Thibault Camus / Tanjug

Холивудски глумац Бред Пит (62) и његова д‌јевојка, Инес де Рамон (33), били су међу хиљаду званица на раскошном вјенчању Тејлор Свифт и Тревиса Келсија.

Иако још увијек нема никаквих фотографија младе, све је успјела да задржи у тајности, званице на Инстаграму дијеле своје фотографије.

Тако су Инес и Бред осванули на мрежама, што је уједно њихова прва заједничка фотографија на Инстаграму, захваљујући фризерки Лаури Занолети, која их је објавила.

"Мој најдражи љубавни пар", написала је Лаура у опису.

Како се види на фотографијама, обоје су били савршено стилизовани. Бред је одабрао елегантно црно одијело, док је Инес била у чипкастој црној хаљини са спуштеним бретелама.

Бред Пит и Инес де Рамон су своју љубавну причу започели још 2022. године, а иако су се од почетка трудили да не откривају никакве детаље о себи, сваки њихов корак је привлачио све више пажње.

Однедавно и званично живе заједно, а како извори блиски пару тврде, веза им је јако озбиљна, преноси Супержена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бред Пит

глумац

друштвене мреже

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Бред Пит позирао за друштвене мреже са 29 година млађом љепотицом

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