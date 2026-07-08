Ову грешку у Цецином споту 30 година нико није примјетио

Аутор:АТВ редакција
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Режисер Дејан Милићевић признао је грешку у Цецином споту 'Иди док си млад' коју јавност није примјетила деценијама.
Током снимања омота за албум 'Љубав фатална', Цеца је показала изузетни професионализам када је приликом недостатка опреме предложила практично ријешење.
Светлана Цеца Ражнатовић иза себе има богату музичку каријеру и безброј ванвременских хитова о којима маштају многе њене колеге. Ипак, иако је ријеч о врхунском професионалцу који сарађује са најбољим тимовима, чак и у најпознатијим остварењима дешавају се непредвиђени пропусти, преноси Блиц.
Познати режисер Дејан Милићевић признао је да му се, током рада на споту за песму "Иди док си млад", поткрала грешка за коју се и данас каје, а коју јавност није примјетила три деценије.
Бања Лука
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"Цијели дио Кошутњака се затворио да би се снимила Цеца како пролази у Ролс Ројсу. Због естетике сам хтио да се спушта у контра смјеру и тако је било.Ту има једна грешка баш у том споту, мислим случајна је грешка, али стварно нисам нормалан. Дрвосјеча умјесто да баци сјекиру када улази у ауто, он је ушао са сјекиром. То ми је тада промакло, али спот је легендаран као и пјесма", рекао је он тада.
Међутим, то није била једина невјероватна ситуација са снимања. Милићевић је подијелио још једну анегдоту која на најбољи начин илуструје колики је Цеца заправо професионалац. Приликом рада на њеном првом омоту за албум "Љубав фатална", екипа се суочила са неочекиваним проблемом у београдској гаражи:
"Има толико тих анегдота… Анегдота која није да ми је најупечатљивија, али гдје видиш да је неко сурови професионалац је кад смо радили први омот за "Љубав фаталну" за Цецу, сликали смо је у гаражи на Обилићевом венцу, жељели смо Цецу зализану на мотору, а фризерка није понијела фајталицу и Цеца види барицу и каже: "Па ево ти, узми воду одавде" и фризерка умочи руке у бару и залиже јој косу, то је када је неко сурови професионалац и битно је само да се заврши посао", рекао је он за "Гранд".
Он се почетком 2000. године сели из Београда у Аустралију, тамо заснива породицу и више се никада није вратио у Србију. Данас га вјероватно нико не би препознао, а и Цеца је једном приликом испричала да није успјела да се сјети ко је када га је видјела.
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