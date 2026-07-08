Позната инфлуенсерка стопирала до Мостара: Возач је хватао за груди

Аутор:АТВ редакција
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Туристкиња и активисткиња Алис Чапман, позната по учешћу у флотили за Газу, подијелила је неугодно искуство које је доживјела током боравка у Босни и Херцеговини.
Према њеним објавама на Инстаграму, Чапман је током стопања у околини Мостара доживјела узнемирујућу ситуацију када ју је, како тврди, мушкарац који јој је понудио превоз непримјерено додиривао.
На сликама које је објавила могло се видјети како јој непознати мушкарац пружа превоз, након чега је, према њеним ријечима, покушао прећи границу допуштеног.
Чапман је навела да му је јасно рекла да то не смије радити, након чега је успјела напустити возило.
Истакла је да јој није било лако ово објавити јер је приказан њен рањиви тренутак.
"Искрено, више ме било страх објавити га на интернету него самог напада. Када је видео тако брзо уклоњен, имала сам осјећај као да ми је одузет дио достојанства", казала је Чапман.
Објаснила је да је снимак подијелила како би указала на проблем мизогиније и насиља над женама.
"Имала сам чврст доказ онога што се догодило, што је ријеткост у оваквим ситуацијама. Жељела сам да људи схвате да је насиље мушкараца над женама стварно", поручила је.
Чапман је додала да не негира ризике стопања, али сматра да се овдје не ради само о томе, него о понашању појединаца који сматрају да имају право на туђа тијела.
"Ја сам жртва и ништа није објављено без мог пристанка. Жељела сам подићи свијест о правима жена и охрабрити друге жене да наставе живјети своје авантуре", навела је Чапман.
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