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Шок и невјерица: За прикључак струје му траже 59.000 марака

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 13:21

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Струја
Фото: АТВ

Грађанин из Маглаја остао је у потпуној невјерици након што је од ЈП "Електропривреда БиХ" запримио несвакидашњи предрачун за прикључак породичне куће на нисконапонску мрежу.

Умјесто очекиваних неколико хиљада марака, колико обично кошта овај поступак, на кућну адресу му је стигла цифра од чак 58.861,53 КМ са урачунатим ПДВ-ом, и то за скромну прикључну снагу од свега 6,7 кW.

Како несрећни човјек наводи, у први мах је био убијеђен да се ради о некој техничкој или административној грешци.

“Кад је стигао предрачун, морао сам три пута добро погледати да провјерим јесам ли уопште добро прочитао бројке. За овај износ човјек оправдано очекује да уз прикључак добије властиту трафостаницу, километре нових далековода и можда још бесплатну струју до краја живота”, рекао је разочарани Маглајлија.

"Не градим фабрику, већ дом за породицу"

Власник објекта истиче да на парцели не гради никакву фабрику, индустријско постројење нити велики пословни објекат, већ обичну породичну кућу, због чега сматра да је овакав трошак апсолутно ван сваке памети и тешко разумљив за обичног грађанина.

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Највише боли чињеница да обичан човјек жели направити дом за своју породицу, а прије него што уопште упали прву сијалицу дочека га цифра од које се буквално заврти у глави.

Не причамо о било каквом луксузу, него о основној животној потреби – електричној енергији, јасан је огорчени грађанин.

Додаје како га и те како занима да ли је овакав астрономски износ уобичајена пракса у Електропривреди или се ипак ради о једном од најскупљих предрачуна за прикључак електричне енергије икада издатих у Босни и Херцеговини.

Он је јавно позвао све грађане који су имали слична или идентична искуства са електродистрибуцијама да их подијеле у јавности, како би се коначно отворила озбиљна расправа о оправданости и начину обрачуна оваквих трошкова, преноси Црна Хроника.

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Тагови :

Електропривреда БиХ

Струја

прикључак струје

Паре

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