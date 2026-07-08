Идуће године можда и три лета седмично на Тиват-Бања Лука

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Карте Ер Монтенегра на линији Тиват-Бања Лука у мјесецу јулу коштају 226,02 до 293,02 евра док карте за путовање у августу износе тренутно од 133,02 до 202,02 евра.
У септембру само за једну комбинацију летова (један одлазак и један повратак) карта је од 107,02 евра, док су све остале скупље, а најскупља је 144,02 евра. Јасно карте у августу и септембру ће још значајно поскупити како ће продаја одмицати.
У начелу летови су преко 85% "load" фактора, а низ летова је и преко 90%, најбољи лет до сада је имао попуњеност од 96%. Ово су битно више цијене карата него и на линијама Ер Монтенегра Тиват-Београд или Подгорица-Љубљана.
Бања Лука
Позната ћевабџиница одлази из центра Бањалуке
Стога компанија размишља да идуће године повећа број летова на три седмично.
"Аеродром Бања Лука води прецизну анализу продаје карата по свим данима са цијенама и 'load' фактором, па ћемо по затварању линије направити анализу и донијети неке закључке за идућу годину. Zamaaero је био сигуран да ће линија бити успјешна", наводи се на страници zamaaero.com.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
01
14
58
14
56
14
56
14
51
Тренутно на програму