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Идуће године можда и три лета седмично на Тиват-Бања Лука

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 13:06

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Аеродром Бањалука кофери путовање авион превоз транспорт
Фото: ATV

Карте Ер Монтенегра на линији Тиват-Бања Лука у мјесецу јулу коштају 226,02 до 293,02 евра док карте за путовање у августу износе тренутно од 133,02 до 202,02 евра.

У септембру само за једну комбинацију летова (један одлазак и један повратак) карта је од 107,02 евра, док су све остале скупље, а најскупља је 144,02 евра. Јасно карте у августу и септембру ће још значајно поскупити како ће продаја одмицати.

У начелу летови су преко 85% "load" фактора, а низ летова је и преко 90%, најбољи лет до сада је имао попуњеност од 96%. Ово су битно више цијене карата него и на линијама Ер Монтенегра Тиват-Београд или Подгорица-Љубљана.

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Стога компанија размишља да идуће године повећа број летова на три седмично.

"Аеродром Бања Лука води прецизну анализу продаје карата по свим данима са цијенама и 'load' фактором, па ћемо по затварању линије направити анализу и донијети неке закључке за идућу годину. Zamaaero је био сигуран да ће линија бити успјешна", наводи се на страници zamaaero.com.

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Тагови :

летови

Бањалука

Тиват

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